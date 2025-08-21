هل إسرائيل مستعدة لخوض مفاوضات؟.. محلل فلسطيني يكشف

قال المحلل الفلسطيني عبد المهدي مطاوع، إن إسرائيل غير مستعدة للتعامل مع أي صفقات بعينها، ولم يعد هناك مكانة مطروحة منذ مارس وحتى الآن كافية لتحقيق الصفقات.

البدء في عملية مفاوضات

وأكد المحلل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” والمذاع عبر قناة “دي ام سي” أن إسرائيل تعمل في مسارين؛ الأول هو البدء في عملية عسكرية، وبعد فترة تبدأ عملية مفاوضات لكن بشروط مختلفة عما يتم التحدث فيه خلال الفترة الحالية.

وأشار إلى أن الحديث في إسرائيل الآن أن الأفضل أن يكون خروج الرهائن دفعة واحدة على الأقل الأحياء منهم وليس تقسيمهم إلى عدد من الدفعات، والجانب الآخر في إنهاء الحرب يكون وفق الشروط الـ 5 التي أعلن عنها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اليومين الماضيين.