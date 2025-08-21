جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أن نجاح حركة حماس في اختراق معسكر للجيش في خان يونس جنوب غزة، كان "فشلاً"، على الرغم من أن الجنود تمكنوا من التصدي للهجوم وصدّه بنجاح، ما أسفر عن مقتل حوالي 15 من العناصر.

تفاصيل عملية خان يونس

ووفقاً لنتائج تحقيق أجراه جيش الاحتلال في الحادث، خرج عناصر حماس من نفق يبعد حوالي 40-50 متراً عن الموقع العسكري، الذي كان يخدم قوات لواء المشاة كفير والكتيبة 74 من اللواء المدرع 188.

كان النفق معروفاً لجيش الاحتلال، وقد هُدم جزء منه - بما في ذلك فتحة رئيسية - سابقاً ويبدو أن المسلحين حفروا فتحة جديدة باستخدام الممر الموجود تحت الأرض أثناء الهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

هجوم حماس في خان يونس

انقسم المسلحون إلى ثلاث مجموعات، تمركزت إحداها على تل ترابي لإطلاق نيران كثيفة، بينما توجهت الثانية إلى مبنى في المعسكر لم يكن فيه أي جنود، وهاجمت الثالثة مبنىً تمركزت فيه فصيلة من الجنود.

سمع قائد الفصيل وجندي آخر ضجيجًا من خارج المبنى، فخرجا منه، حيث تعرضا لإطلاق نار من مسلحي حماس ثم ركض الضابط إلى الداخل وأيقظ جنودًا آخرين كانوا نائمين، واتخذوا جميعًا مواقعهم داخل المبنى.

اخترق مسلحان من حماس المبنى الذي تمركزت فيه القوات. ألقيا قنابل يدوية وأطلقا النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، في تبادل لإطلاق النار استمر حوالي خمس دقائق.

كما دار اشتباك خارج المبنى مع مسلحين آخرين من المجموعة نفسها.

قُتل مسلح واحد على الأقل برصاص الجنود في المبنى، بينما فر الآخر وقُتل في الخارج، وفقًا لتحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة جنود إسرائيليين

أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين في تبادل إطلاق النار، أحدهم إصابته خطيرة والاثنان إصابتهما طفيفة وتحسنت حالة الجندي المصاب بجروح خطيرة منذ ذلك الحين.

في هذه الأثناء، قصفت دبابة من الكتيبة 74 المبنى الخالي الذي دخله المسلحون، بعد رصد إطلاق قذيفة آر بي جي منه، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم على الأقل.

رصدت دبابة أخرى عنصرًا من حماس داخل المعسكر كان يستعد لإطلاق قذيفة آر بي جي، فدهسته.

قُتل عنصر آخر بنيران الدبابات القريبة، وبعد حوالي ثلاث ساعات - بعد انتهاء الجزء الرئيسي من القتال بوقت طويل - شوهد مسلح آخر يحاول الفرار، فقُتل على يد القوات المدرعة.

ولم يستمر القتال داخل المعسكر أكثر من 10 دقائق قبل أن يبدأ المسلحون في محاولة الفرار عائدين إلى النفق، وفقًا لتحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تم إرسال طائرات مسيرة ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وقصفت المسلحين الفارين.

إجمالاً، استشهد نحو ثمانية مسلحين من حماس داخل الموقع وفي المنطقة المحيطة به، كما قُضي على نحو سبعة عناصر آخرين - كانوا يطلقون قذائف الهاون - على مشارف الموقع، وذلك بشكل رئيسي من خلال الغارات الجوية.

وخلص تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن نحو ثمانية مسلحين تمكنوا من الفرار عائدين إلى النفق.

وأشار التحقيق إلى أن المسلحين كانوا مسلحين بشكل جيد، ببنادق هجومية وقاذفات آر بي جي وقنابل يدوية وعبوات ناسفة.

احباط اختطاف جندي إسرائيلي

كما عثر الجيش على نقالة تركها المسلحون داخل المبنى الفارغ، والتي قدّر الجيش أنها كانت مخصصة لاختطاف جندي جريح.

ورغم نجاح الجيش في صد الهجوم، إلا أنه قال إن تسلل المسلحين إلى الموقع دون أن يُلاحظوا كان بمثابة فشل. وكان الجيش قد نصب كمينًا في المنطقة في الأيام الأخيرة بعد رصد حركة مشبوهة، إلا أنه لم يُجدِ نفعًا في تحديد هوية المسلحين الذين نفذوا الهجوم.

وصف جيش الدفاع الإسرائيلي العملية بأنها "معقدة"، لكنه قال إن "شجاعة وعزيمة ومبادرة القوات"، إلى جانب دعم سلاح الجو الإسرائيلي، مكّنت من قلب الموازين.