قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا
في لفتة استثنائية.. ولي العهد السعودي يقود السيارة برفقة الرئيس السيسي في نيوم| صور
القبض على 8 فتيات و6 أجانب في ممارسة الرذيلة بـ نادٍ صحى بالنزهة
الذكاء الاصطناعي يختار محمد صلاح أفضل جناح في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز
ترامب ينجو من غرامة بقيمة نصف مليار دولار | تفاصيل
حبس البلوجر نورهان حفظي بتهمة تعاطي مخدرات وكفالة 5 آلاف جنيه بالفيديوهات الخادشة
مصرع 6 عناصر .. القضاء على أخطر البؤر الإجرامية بأسوان
رئيس اللجنة الهندسية لاستاد الأهلي: الحفر لم يتوقف وما يتردد غير صحيح بالمرة
بطل العربية المشتعلة| وزير البترول يحضر حفل زفاف نجل ضحية محطة الوقود في الدقهلية
كليات تقبل من 50% علمي.. رابط التسجيل في تنسيق المرحلة الثالثة 2025
الرئيس السيسي في السعودية.. مباحثات استراتيجية حول غزة وأمن البحر الأحمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
ناصر السيد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، أن نجاح حركة حماس في اختراق معسكر للجيش في خان يونس جنوب غزة، كان "فشلاً"، على الرغم من أن الجنود تمكنوا من التصدي للهجوم وصدّه بنجاح، ما أسفر عن مقتل حوالي 15 من العناصر.

تفاصيل عملية خان يونس

ووفقاً لنتائج تحقيق أجراه جيش الاحتلال في الحادث، خرج عناصر حماس من نفق يبعد حوالي 40-50 متراً عن الموقع العسكري، الذي كان يخدم قوات لواء المشاة كفير والكتيبة 74 من اللواء المدرع 188.

كان النفق معروفاً لجيش الاحتلال، وقد هُدم جزء منه - بما في ذلك فتحة رئيسية - سابقاً ويبدو أن المسلحين حفروا فتحة جديدة باستخدام الممر الموجود تحت الأرض أثناء الهجوم، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

هجوم حماس في خان يونس

انقسم المسلحون إلى ثلاث مجموعات، تمركزت إحداها على تل ترابي لإطلاق نيران كثيفة، بينما توجهت الثانية إلى مبنى في المعسكر لم يكن فيه أي جنود، وهاجمت الثالثة مبنىً تمركزت فيه فصيلة من الجنود.

سمع قائد الفصيل وجندي آخر ضجيجًا من خارج المبنى، فخرجا منه، حيث تعرضا لإطلاق نار من مسلحي حماس ثم ركض الضابط إلى الداخل وأيقظ جنودًا آخرين كانوا نائمين، واتخذوا جميعًا مواقعهم داخل المبنى.

اخترق مسلحان من حماس المبنى الذي تمركزت فيه القوات. ألقيا قنابل يدوية وأطلقا النار على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار، في تبادل لإطلاق النار استمر حوالي خمس دقائق.

كما دار اشتباك خارج المبنى مع مسلحين آخرين من المجموعة نفسها.

قُتل مسلح واحد على الأقل برصاص الجنود في المبنى، بينما فر الآخر وقُتل في الخارج، وفقًا لتحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إصابة جنود إسرائيليين

أصيب ثلاثة جنود إسرائيليين في تبادل إطلاق النار، أحدهم إصابته خطيرة والاثنان إصابتهما طفيفة وتحسنت حالة الجندي المصاب بجروح خطيرة منذ ذلك الحين.

في هذه الأثناء، قصفت دبابة من الكتيبة 74 المبنى الخالي الذي دخله المسلحون، بعد رصد إطلاق قذيفة آر بي جي منه، مما أسفر عن مقتل اثنين منهم على الأقل.

رصدت دبابة أخرى عنصرًا من حماس داخل المعسكر كان يستعد لإطلاق قذيفة آر بي جي، فدهسته.

قُتل عنصر آخر بنيران الدبابات القريبة، وبعد حوالي ثلاث ساعات - بعد انتهاء الجزء الرئيسي من القتال بوقت طويل - شوهد مسلح آخر يحاول الفرار، فقُتل على يد القوات المدرعة.

ولم يستمر القتال داخل المعسكر أكثر من 10 دقائق قبل أن يبدأ المسلحون في محاولة الفرار عائدين إلى النفق، وفقًا لتحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي كما تم إرسال طائرات مسيرة ومروحيات تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، وقصفت المسلحين الفارين.

إجمالاً، استشهد نحو ثمانية مسلحين من حماس داخل الموقع وفي المنطقة المحيطة به، كما قُضي على نحو سبعة عناصر آخرين - كانوا يطلقون قذائف الهاون - على مشارف الموقع، وذلك بشكل رئيسي من خلال الغارات الجوية. 

وخلص تحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى أن نحو ثمانية مسلحين تمكنوا من الفرار عائدين إلى النفق.

وأشار التحقيق إلى أن المسلحين كانوا مسلحين بشكل جيد، ببنادق هجومية وقاذفات آر بي جي وقنابل يدوية وعبوات ناسفة. 

احباط اختطاف جندي إسرائيلي

كما عثر الجيش على نقالة تركها المسلحون داخل المبنى الفارغ، والتي قدّر الجيش أنها كانت مخصصة لاختطاف جندي جريح.

ورغم نجاح الجيش في صد الهجوم، إلا أنه قال إن تسلل المسلحين إلى الموقع دون أن يُلاحظوا كان بمثابة فشل. وكان الجيش قد نصب كمينًا في المنطقة في الأيام الأخيرة بعد رصد حركة مشبوهة، إلا أنه لم يُجدِ نفعًا في تحديد هوية المسلحين الذين نفذوا الهجوم.

وصف جيش الدفاع الإسرائيلي العملية بأنها "معقدة"، لكنه قال إن "شجاعة وعزيمة ومبادرة القوات"، إلى جانب دعم سلاح الجو الإسرائيلي، مكّنت من قلب الموازين.

عملية خان يونس جيش الاحتلال تفاصيل عملية خان يونس هجوم حماس في خان يونس إصابة جنود إسرائيليين اختطاف جندي إسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس خان يونس جنوب غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

هدير عبدالرازق واوتاكا

حطّوا بنت مكاني .. قرار عاجل في فيديو هدير عبدالرازق وأوتاكا

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

ترشيحاتنا

طقس مكة

سيول وعواصف رعدية تضرب عدة مناطق في السعودية.. والأرصاد تطلق تحذيرات عاجلة | فيديو

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني

الحكومة الأردنية: مصر الشقيقة الكبرى والرئيس السيسي والملك عبد الله ضمانة الأمن الإقليمي

ارشيفي

مدن عالمية مهددة بالغرق تحت الماء بسبب انهيار جليدي كارثي

بالصور

كشف طريقة علاج الإصابة بالحزام النارى .. فاكسيرا

تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري
تطعيم الحزام الناري

الجلوتين والخبز الأبيض.. الوجه الخفي المهدد لصحتك

ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟
ما هو الجلوتين؟

محافظ الشرقية يؤدي واجب العزاء لأسر ضحايا حادث عقار شارع مولد النبي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

فيديو

الثقب الاسود اسفل احد الكباري

مصدر أمني: فحص فيديو الثقب الأسود أسفل أحد الكباري | خاص

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد