مدن عالمية مهددة بالغرق تحت الماء بسبب انهيار جليدي كارثي

أطلق عدد من العلماء تحذيرا شديد اللهجة من انهيار كارثي للغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع غير قابل للعكس في مستوى سطح البحر بأكثر من ثلاثة أمتار.

ويعد هذا الغطاء الجليدي أحد أكبر الكتل الجليدية على الأرض، حيث تبلغ مساحته حوالي 760,000 ميل مربع، لكنه يضعف بشكل متزايد بسبب استمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون العالمية.



ووفق دراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية، فإن مثل هذا الانهيار قد يتسبب في أن تغمر المياة مدنا ساحلية بأكملها حول العالم.

ففي المملكة المتحدة، ستختفي تحت الماء مدن مثل هال، سكيجنيس، ميدلزبره، ونيوبورت، بينما ستغمر أجزاء كبيرة من هولندا بالإضافة إلى البندقية ومونبلييه وغدانسك في أوروبا.

أما على الساحل الغربي، فستغمر أجزاء من ويستون سوبر ماري، نيوبورت، كارديف، ساوثبورت وبلاكبول. وفي أوروبا، قد يختفي الساحل الممتد من كاليه إلى جنوب الدنمارك، بينما في الولايات المتحدة ستتأثر عدة مدن في الولايات الجنوبية.