قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توربيني البحيرة.. الإعدام لـ المتهم بالتعدي على صغار في كفر الدوار
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بالفشل في عملية خان يونس ويكشف تفاصيلها الكاملة
بعد انتشار الفيديو.. القبض على 5 أشخاص يتعاطون البودر بسوق العبور
المشدد 15 سنة لغفير خصوصى لاتهامه باستدراج طفلة والتعدى عليها بالقناطر
عاود التراجع.. سعر الدولار مقابل الجنيه مساء تعاملات اليوم الخميس
الصور الأولى لمصابي حادث طريق مطروح الإسكندرية
الشغل من 5 الفجر لـ 12 الظهر.. وزير العمل يعلق ومقدمة المقترح تكشف الهدف
وزير السياحة والآثار: الاكتشافات الأثرية في مصر أبهرت العالم
8 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت في الدوري والقنوات الناقلة
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدن عالمية مهددة بالغرق تحت الماء بسبب انهيار جليدي كارثي

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أطلق عدد من العلماء تحذيرا شديد اللهجة من انهيار كارثي للغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع غير قابل للعكس في مستوى سطح البحر بأكثر من ثلاثة أمتار.

ويعد هذا الغطاء الجليدي أحد أكبر الكتل الجليدية على الأرض، حيث تبلغ مساحته حوالي 760,000 ميل مربع، لكنه يضعف بشكل متزايد بسبب استمرار ارتفاع مستويات ثاني أكسيد الكربون العالمية.


ووفق دراسة أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية، فإن مثل هذا الانهيار قد يتسبب في أن تغمر المياة مدنا ساحلية بأكملها حول العالم.

ففي المملكة المتحدة، ستختفي تحت الماء مدن مثل هال، سكيجنيس، ميدلزبره، ونيوبورت، بينما ستغمر أجزاء كبيرة من هولندا بالإضافة إلى البندقية ومونبلييه وغدانسك في أوروبا.

أما على الساحل الغربي، فستغمر أجزاء من ويستون سوبر ماري، نيوبورت، كارديف، ساوثبورت وبلاكبول. وفي أوروبا، قد يختفي الساحل الممتد من كاليه إلى جنوب الدنمارك، بينما في الولايات المتحدة ستتأثر عدة مدن في الولايات الجنوبية.

غطاء جليدي القارة القطبية الجنوبية مستوى سطح البحر ثاني أكسيد الكربون الدنمارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

المولد النبوي الشريف 2025

فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة

تنسيق الجامعات 2025

المرحلة الثالثة للتنسيق.. موعد انطلاقها وخطوات اختيار كليتك المناسبة

من فعاليات ندوة البكالوريا

مدرسة إمبابة الثانوية لـ «الطلاب»: البكالوريا مرسيدس والثانوية 128 والجديد يكسب|فيديو

وزير المالية

قبض مرتبات أغسطس خلال أيام.. احسب مرتبك بعد الزيادة

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يبحث مع مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج تعزيز التعاون المشترك

احمد شوبير

شوبير يوضح نقاطا مهمة في قانون الرياضة الجديد

وزارة الشباب والرياضة

بعد اختيار اللاعب لتمثل المنتخب المصري.. وزير الرياضة يلتقي بطل الكيك بوكس محمد راتب

بالصور

أعراض تلف الكلى قد تظهر في صورة آلام مختلفة بالجسم.. اعرف التفاصيل

علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى
علامات وأعراض تدل على الإصابة بتلف الكلى

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

فيديو

سائق

مشى عكس.. القبض على سائق أتوبيس في مدينة نصر بالقاهرة

المتهمين

شخص يتشاجر عاريا بمدينة نصر.. الداخلية تكشف التفاصيل

المتهمين

القبض على المتهمين بتحطيم سيارة مقاول بالقاهرة

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد