شرطان لإنهاء الحرب في غزة يكشفهما نتنياهو || تفاصيل

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب في قطاع غزة أوشكت علي الإنتهاء ، قائلا " نحن على وشك إنهاء الحرب في غزة.



وقال نتنياهو في تصريحات إعلامية له : سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة.



وأضاف رئيس حكومة الإحتلال : الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين “، مضيفا ” هدفنا إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس".



وتابع نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم ، و هدفي ليس احتلال غزة بل إعطاؤها وإسرائيل مستقبلا مختلفا وأعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك.



وزاد رئيس حكومة الإحتلال : ترامب يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس ، ووجود دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر.



واتم نتنياهو تصريحاته قائلا : جائزة الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تمنح لأولئك الذين يعبرون عن نيتهم تدمير إسرائيل ، وزعماء الغرب الذين يسترضون الإرهاب يبدو أنهم مستعدون للتضحية بإسرائيل.



