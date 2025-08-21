قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأعلى للإعلام يقرر منع مصطفى يونس من الظهور الإعلامي
أمريكا والاتحاد الأوروبي .. الخبز المصري يعبر الحدود إلى الأسواق العالمية
منتخب ناشئات السلة يعسكر في صربيا استعدادًا للبطولة الإفريقية
فلكياً.. موعد المولد النبوي الشريف2025 رسمياً في مصر وعدد أيام الإجازة
التعليم العالي تنشر إرشادات للحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
التضامن تقدم مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابي حادث مطروح
وزير الخارجية يُجري اتصالات مع عدد من نظرائه في الدول الأفريقية لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي
رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باختصاصات نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي
نادين خان تستعد لتصوير مسلسل بنج كلي بطولة سلمى أبو ضيف
حكم بيع العملات الأجنبية وشرائها عبر الإنترنت.. الإفتاء تجيب
حماس تعليقا على حادث رام الله: ردّ مشروع على جرائم الاحتلال المتصاعدة
موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة في الدوري والقنوات الناقلة
أخبار العالم

شرطان لإنهاء الحرب في غزة يكشفهما نتنياهو || تفاصيل

نتنياهو
نتنياهو
محمود نوفل

صرح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الحرب في قطاع غزة أوشكت علي الإنتهاء ، قائلا " نحن على وشك إنهاء الحرب في غزة.

وقال نتنياهو في تصريحات إعلامية له : سنواصل السيطرة على غزة حتى لو وافقت حماس على اتفاق وقف إطلاق النار في اللحظة الأخيرة.
 

وأضاف رئيس حكومة الإحتلال : الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ألقت حماس سلاحها وأطلقت سراح الرهائن المتبقين “، مضيفا ” هدفنا إطلاق سراح جميع الرهائن ونزع سلاح حماس".
 

وتابع نتنياهو: القضاء على المعقل الأخير لحماس أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم ، و هدفي ليس احتلال غزة بل إعطاؤها وإسرائيل مستقبلا مختلفا وأعتقد أننا قريبون من تحقيق ذلك.
 

وزاد رئيس حكومة الإحتلال : ترامب يدعم بشكل كامل هدفنا العسكري للسيطرة على مدينة غزة من أجل القضاء على حماس ، ووجود دولة فلسطينية يعرض وجود إسرائيل للخطر.
 

واتم نتنياهو تصريحاته قائلا : جائزة الدولة الفلسطينية لا ينبغي أن تمنح لأولئك الذين يعبرون عن نيتهم تدمير إسرائيل ، وزعماء الغرب الذين يسترضون الإرهاب يبدو أنهم مستعدون للتضحية بإسرائيل. 


 

حكومة الإحتلال نتنياهو قطاع غزة الحرب في غزة حماس ترامب

