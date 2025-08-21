نتنياهو: اقتربنا من إنهاء الحرب في غزة.. وسنواصل السيطرة بعد وقف إطلاق النار

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته "على وشك إنهاء الحرب في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن القضاء على ما وصفه بـ"المعقل الأخير لحماس" يُعد شرطًا أساسيًا لتحقيق "السلام الدائم"، بحسب ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

نتنياهو: نحن على وشك إنهاء الحرب في غزة الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري

وقف إطلاق النار مشروط بتسليم السلاح وإطلاق المحتجزين

وأوضح نتنياهو أن الحرب يمكن أن تنتهي "اليوم" في حال ألقت حركة حماس سلاحها وأفرجت عن المحتجزين الإسرائيليين لديها، مؤكدًا أن أهداف الاحتلال لم تتغير، وهي: إطلاق سراح المحتجزين، ونزع سلاح الحركة.

إسرائيل ستواصل السيطرة على غزة

رغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، شدد نتنياهو على أن الاحتلال سيستمر في السيطرة على قطاع غزة لضمان تحقيق أهدافه الأمنية والعسكرية، بحسب تعبيره.

دعم أمريكي للعمليات العسكرية

وفي ذات السياق، أشار نتنياهو إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يدعم "بشكل كامل" العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وعلى رأسها السيطرة على مدينة غزة والقضاء على حركة حماس.