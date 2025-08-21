لابيد لـ نتنياهو: ليس عليك تقديم أي شيء سوى إعادة المحتجزين من غزة

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد لنتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن لديك ضمانات مني بـ24 صوتا في الكنيست من أجل إتمام صفقة التبادل، وليس عليك تقديم أي شيء سوى إعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، بأن أربعة أفواج من قافلة المساعدات المصرية تحركت صباح اليوم من الجانب المصري للمعبر باتجاه منفذ كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية عبر الهلال الأحمر المصري لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة المحاصر.

وأوضح المراسل خلال رسالته على الهواء، أن كل فوج يضم ما بين 25 إلى 30 شاحنة محملة بآلاف السلال الغذائية ومئات الأطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية والعناية الشخصية، غير أن هذه الشاحنات تخضع داخل منفذ كرم أبو سالم لآلية تدقيق ومراجعة معقدة يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور وتكدس الشاحنات لساعات طويلة.

وأشار إلى أن عدداً من الشاحنات يعاد بالفعل إلى الجانب المصري دون أن يُسمح لها بتفريغ حمولتها، وهو ما وصفه بسياسة ممنهجة لـ"هندسة التجويع" التي يمارسها الاحتلال عبر إطالة إجراءات الفحص والتفتيش أو رفض بعض القوافل تحت ذرائع أمنية.

وأكد المراسل أن المساعدات التي تدخل بالفعل إلى القطاع عبر كرم أبو سالم لا تكفي لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ليس بسبب قلة الشاحنات أو ضعف الإمدادات، وإنما نتيجة العراقيل الإسرائيلية المتكررة، لافتًا إلى أن القوافل المصرية، إلى جانب مساهمات التحالف الوطني وجامعة الأزهر ومؤسسات المجتمع المدني، تتواصل بشكل يومي لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لأهالي غزة.