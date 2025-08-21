قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصور الأولى لحادث مطروح واشتعال النيران وتفحم أربع سيارات ومصرع شخص وإصابة 20
ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور
عام من الحضور المؤسسي.. تقديرا لدوره في تعزيز الوعي الديني تكريمات عدة للمفتي نظير عياد
أخبار تهمك.. تفاصيل طقس اليوم.. ومفاجأة في أسعار الذهب والدولار
الحراك الوطني في غزة يصف العدوان بالإبادة الجماعية ويرفع الأعلام المصرية دعما للموقف المصري
في ذكرى اشتعال النيران به.. خطيب المسجد الأقصى: العدوان ما زال مستمرا وبصور متعددة
تمساح أسود ضخم من رمال الشواطئ يجذب السياح بطور سيناء
إحالة مفتشي عمل للنيابة بتهمة تلقى رشوة من شركة إلحاق عمالة
وصول حسين لبيب رفقة حسام المندوه إلى وزارة الإسكان.. شاهد
العمر مجرد رقم .. زواج اثنين من المسنين داخل دار نزلاء في السادات
مصر تحذر من تبعات توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة
محافظ بني سويف: اللاعبة سُندُس حصلت على 6 ميداليات منها 3 ذهبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لابيد لـ نتنياهو: ليس عليك تقديم أي شيء سوى إعادة المحتجزين من غزة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد
البهى عمرو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد  لنتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، إن لديك ضمانات مني بـ24 صوتا في الكنيست من أجل إتمام صفقة التبادل، وليس عليك تقديم أي شيء سوى إعادة المحتجزين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح البري، بأن أربعة أفواج من قافلة المساعدات المصرية تحركت صباح اليوم من الجانب المصري للمعبر باتجاه منفذ كرم أبو سالم، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة المصرية عبر الهلال الأحمر المصري لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة المحاصر.

وأوضح المراسل خلال رسالته على الهواء، أن كل فوج يضم ما بين 25 إلى 30 شاحنة محملة بآلاف السلال الغذائية ومئات الأطنان من الدقيق والمستلزمات الطبية والعناية الشخصية، غير أن هذه الشاحنات تخضع داخل منفذ كرم أبو سالم لآلية تدقيق ومراجعة معقدة يفرضها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مما يؤدي إلى عرقلة حركة المرور وتكدس الشاحنات لساعات طويلة.

وأشار إلى أن عدداً من الشاحنات يعاد بالفعل إلى الجانب المصري دون أن يُسمح لها بتفريغ حمولتها، وهو ما وصفه بسياسة ممنهجة لـ"هندسة التجويع" التي يمارسها الاحتلال عبر إطالة إجراءات الفحص والتفتيش أو رفض بعض القوافل تحت ذرائع أمنية.

وأكد المراسل أن المساعدات التي تدخل بالفعل إلى القطاع عبر كرم أبو سالم لا تكفي لتغطية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، ليس بسبب قلة الشاحنات أو ضعف الإمدادات، وإنما نتيجة العراقيل الإسرائيلية المتكررة، لافتًا إلى أن القوافل المصرية، إلى جانب مساهمات التحالف الوطني وجامعة الأزهر ومؤسسات المجتمع المدني، تتواصل بشكل يومي لتقديم الدعم الإغاثي العاجل لأهالي غزة.

المعارضة الإسرائيلية لابيد الحكومة الإسرائيلية غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

صورة أرشيفية

قرار عاجل من التعليم بشأن الزي المدرسي في العام الدراسي الجديد

البلوجر نورهان حفظي

جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

استخراج 2 كيلو شعر من معدة فتاة صينية.. والسبب عادة غريبة!

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خبير: فرص التسوية في الحرب الأوكرانية - الروسية ضعيفة

صورة أرشيفية

انطلاق الحراك الوطني في غزة رفضا لحرب الإبادة وتنديدا بتهديدات الاحتلال.. تفاصيل

صورة أرشيفية

خبير: موسكو واجهت أكبر عدد من العقوبات في التاريخ لكنها استفادت من علاقاتها مع الصين والهند

بالصور

سعر صادم.. بوسي بفستان جديد تثير السوشيال ميديا

بوسي
بوسي
بوسي

تدمر جسمك كلياً وتصيب بالسكري.. أضرار مشروبات الطاقة

أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة
أضرار مشروبات الطاقة

بيتخطف من الأرفف.. العيش البلدي يتصدر التريند في أمريكا.. سعره مش هتصدقه

العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا
العيش البلدي في امريكا

كريم محمود عبد العزيز.. من شائعات الطلاق إلى الدعم والاعتراف بالحب على الشاشة

كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته
كريم محمود عبد العزيز وزوجته

فيديو

المتهمين

ولع فيه ببنزين .. مشاجرة بين صاحب عقار وعامل تنتهى بكارثة| صور

المتهمين

القبض على 4 متهمين يروجون المخدرات بالمرج

العيش البلدي بالدولار

العيش البلدي المصري ترند في أمريكا.. اتباع بالدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد