مالي يثير الذعر في مطار إيطالي ويشعل النيران بصناديق القمامة.. تفاصيل

اندلع حريق في مطار مالبينسا بمدينة ميلانو الإيطالية، بعد أن أقدم رجل على إشعال صناديق القمامة وتحطيم شاشات تسجيل الوصول.

وعلى الفور ، قامت السلطات الإيطالية بتوقيف المشتبه به، الذي لم يكشف عن اسمه، بعد أن أبلغ عن قيامه بالتجول في المطار وهو يحمل مطرقة.

وتصاعد دخان أسود من داخل المبنى، بينما كان الركاب يهربون من المكان.

وقالت صحيفة إيطالية إن أحد الموظفين تدخل بعد أن لاحظ تصاعد الدخان داخل المطار وكان المشتبه به على ما يبدو "يُدمر الشاشات بين المكتبين 12 و13" حين تدخل الموظف.

وكشفت وسائل إعلام إيطالية هوية المشتبه فيه بأنه مقيم مالي في إيطاليا في أواخر العشرينات من عمره، ولم يسبق أن ارتكب أي جرائم ولم يكن يحمل بطاقة صعود ولم يكن مسافرا.

وتدخلت شرطة الحدود للمساعدة في تقييد الرجل، بينما عمل موظفو الأمن على إخماد الحريق.