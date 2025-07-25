أسطورة إيطاليا يتولى تدريب نادٍ إماراتي.. تفاصيل

أعلن نادي يونايتد دبي الإماراتي، رسميًا، عن انضمام أسطورة كرة القدم الإيطالية أندريا بيرلو لتدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

بيرلو، الفائز بكأس العالم عام ٢٠٠٦، وأحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، يتمتع برؤية كروية فريدة وخبرة تدريبية قيّمة اكتسبها من تجاربه مع يوفنتوس وسامبدوريا.

وأوضح النادي الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، في بيانه أن انضمام بيرلو كمدير فني لنادي يونايتد يعد فصلًا جديدًا ومثيرًا يعكس طموحه المتنامي في عالم كرة القدم الإماراتي.

قال رئيس النادي، إيلي سيبانو: "نفخر بانضمام أندريا إلى عائلة نادي يونايتد. إنه يُجسّد قيم وطموحات نادينا، ونؤمن بأنه سيكون عنصرًا أساسيًا في الارتقاء بنا إلى مستوى أعلى".

وصل بيرلو بالفعل إلى دبي، وسيبدأ العمل مع الفريق في الأيام المقبلة مع بدء الاستعدادات للموسم الجديد.