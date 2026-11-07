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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تضبط عامل انتحل صفة ضابط شرطة في قنا

المتهم
المتهم
رامي المهدي

 كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول منشور بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من مستخدم أحد الحسابات لقيامه بإنتحال صفة ضابط شرطة ونشر صور له بالملابس الأميرية وإستغلال الحساب فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بقنا.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا)، وبمواجهته إعترف بقيامه بإنشاء وإدارة الحساب المشار إليه منتحلاً صفة ضابط شرطة ونشره صور له بالملابس الأميرية "تحصل عليها من خلال شبكة الإنترنت" لجذب إنتباه المتابعين ومطالبتهم بإرسال مبالغ مالية له بدعوى مروره بضائقة مالية، وضبط بحوزته (هاتفه المحمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قنا ضابط شرطة اخبار الحوادث الملابس الأميرية

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