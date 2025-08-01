رئيس ايطاليا: تجاهل إسرائيل المتكرر لقواعد القانون الإنساني الدولي أمر غير مقبول

أعرب الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عن عميق أسفه إزاء الأوضاع الكارثية المتواصلة في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وما خلفته من خسائر بشرية فادحة في صفوف المدنيين، وفق ما نقلته وكالة "أنسا" الإيطالية.

وفي كلمة ألقاها أمام جمعية الصحافة البرلمانية بقصر كويرينالي، وجّه ماتاريلا انتقادًا حادًا للنهج الإسرائيلي، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"الإصرار على القتل العشوائي"، في ظل استمرار الهجمات التي أودت بحياة نحو 60 ألف فلسطيني منذ بدء التصعيد العسكري.

وقال الرئيس الإيطالي: "الخطأ من طبيعة البشر، أما الإصرار عليه فهو من فعل الشيطان"، مؤكدًا أن تجاهل إسرائيل المتكرر لقواعد القانون الإنساني الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق.

واستنكر ماتاريلا في خطابه القصف الذي طال رعية العائلة المقدسة في غزة، واستهداف سيارات الإسعاف وقتل الطواقم الطبية أثناء تأدية مهامهم، معتبرًا ذلك من "أبشع مظاهر الانتهاك في ساحات القتال".

كما تطرّق إلى معاناة الأطفال في القطاع، الذين لقوا حتفهم أثناء انتظارهم للحصول على الماء والغذاء، مشددًا على أن "تدمير المستشفيات ووفاة الأطفال نتيجة سوء التغذية هو مشهد لا يجب أن يقبله أي ضمير إنساني".

وخلال اللقاء الذي حضره ممثلون عن كبرى وسائل الإعلام الإيطالية، أكد ماتاريلا أن تجويع شعب بأكمله، من الأطفال إلى كبار السن، يعد تصرفًا لا يمتّ للإنسانية بصلة، مجددًا إدانته الشديدة لمثل هذه السياسات.

واختتم الرئيس الإيطالي خطابه بتأكيده أن "ما يُزرع في غزة اليوم من ألم ومعاناة وظلم، لا يخدم أي مبرر أمني حقيقي، بل يُنتج فقط المزيد من الاستياء واليأس".