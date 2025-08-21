قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
100 ألف من أسر المتوفين.. حماة وطن الشرقية يدعم ضحايا حادث عقار الزقازيق
قتـ.لوه وسط المارة.. الإعد.ام شنـ.قا للمتهمين بقـ.تل تاجر ماشية بمطروح
ولي العهد السعودي يستقبل الرئيس السيسي في مطار نيوم
الداخلية تطلق مبادرة جديدة لتوفير حياة كريمة للمرأة المعيلة.. صور
نجم مغربي جديد ينضم للدوري الإنجليزي
سر غضب حارس الأهلي.. مهيب عبدالهادي يكشف عن حديثه مع الشناوي في عزاء والده
كنوز الإسكندرية تخرج من باطن البحر.. انتشال 4 قطع أثرية للمرة الأولى منذ 25 عاما
الرئيس السيسي يصل لمطار نيوم بالسعودية
نتنياهو: سنسيطر على غزة حتى لو وافقت حماس على الصفقة
ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية.. الشعبة توضح حقيقتها
الرئيس السيسي يصل إلى مطار نيوم في السعودية.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه
الشعب الجمهوري: زيارة الرئيس للسعودية تفتح آفاقًا جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية
توك شو

تكدس شاحنات المساعدات أمام المعبر تمهيدا لدخولها لأهالي قطاع غزة

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية
محمد البدوي

أكد محمد عادل مراسل «إكسترا نيوز» من معبر رفح، أن مئات الشاحنات المصرية المحملة بمختلف المساعدات والمواد الإغاثية لا تزال متكدسة في محيط المعبر من الجانب المصري، في انتظار إشارة الانطلاق باتجاه معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لإيصال الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

حجم الجهود المصرية المتواصلة

وأشار عادل، خلال رسالته على الهواء، إلى أن هذا التكدس الكبير يعكس حجم الجهود المصرية المتواصلة، حيث تستمر القاهرة في تقديم آلاف الأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية عبر قوافل الإغاثة، في إطار دورها الإنساني لدعم ومساندة سكان القطاع المتضررين من الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023، والتي خلّفت خسائر فادحة وأوضاعًا إنسانية متفاقمة منذ أكثر من 22 شهرًا، وأن قافلة "زاد العزة"، التي يطلقها الهلال الأحمر المصري، تواصل عملها منذ الثاني من يوليو الماضي وحتى الآن، حيث تم الدفع بأكثر من 1600 شاحنة مساعدات خلال هذه الفترة، في إطار تنسيق محكم لتأمين وصول المساعدات إلى داخل غزة.

عملية دخول الشاحنات

ولفت إلى أن عملية دخول الشاحنات ما زالت تخضع لآليات معقدة من التفتيش والمراجعة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم، الأمر الذي يتسبب في بطء شديد بتدفق المساعدات، وأن أصوات الانفجارات وتصاعد أعمدة الدخان لا تزال تُشاهد وتُسمع من محيط مدينة رفح الفلسطينية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب القطاع.

https://www.youtube.com/watch?v=PY_OWXpgEUs

غزة قطاع غزة الاحتلال المساعدات الإنسانية شاحنات المساعدات

