القاهرة الإخبارية: انطلاق الحراك الوطني الفلسطيني في غزة للمطالبة بوقف حرب الإبادة

قال يوسف أبو كويك، مراسل القاهرة الإخبارية، إن فعاليات الحراك الوطني الفلسطيني في مدينة غزة انطلقت عند الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمشاركة واسعة من الصحفيين الفلسطينيين ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والعشائر والنخب الوطنية، وذلك للمطالبة بوقف حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد القطاع.

وأضاف «كويك»، خلال مداخلة عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أن الفعالية أُقيمت قبالة مركز رشاد الشوا الثقافي المدمر بفعل الغارات الإسرائيلية، وشهدت إلقاء عدة كلمات من ممثلي القطاع الخاص وتنسيقية الحراك ووجهاء العشائر، حيث أجمع المتحدثون على ضرورة وقف الحرب بأي ثمن، ووقف نزيف الدماء، وإنقاذ ما تبقى من مدينة غزة التي يتهدد قرابة مليون من سكانها خطر النزوح والتهجير مع تهديدات الاحتلال بالتوغل.

وأكد على أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يمثل إبادة جماعية وتهجيرًا قسريًا بمخطط تقوده حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو لتصفية القضية الفلسطينية، وهو ما يعد تجاوزًا صارخًا لكل الأعراف والمواثيق الدولية.