يسري جبر: النبي حدد 6 أجناس ربوية في التعاملات التجارية
عودة الموجة الحارة .. الأرصاد تصدر بيانا بشأن طقس السبت والأحد
حسام موافي يكشف عن كنز حقيقي للإنسان.. يُفتح في هذا الوقت
5 فئات تصرف الدعم النقدي المشروط.. تعرف عليها
طلبت التنازل عن القضايا.. عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب
أمين تنظيم الجيل: إعلان المجاعة في غزة جرس إنذار لكارثة إنسانية خطيرة
سعر الريال السعودي مساء اليوم 22-8-2025
الهلال الأحمر يزور مصابي حادث الإسكندرية - مطروح بالمستشفى ويقدم خدمات الدعم النفسي
حريق يلتهم ميكروباص على طريق الإسماعيلية الصحراوي.. صور
أول تعليق من أرتيتا على انتقال نجم كريستال بالاس المحتمل لآرسنال
دخلنا في غربة الإسلام.. أحمد كريمة يعلق على تصوير الزوج لزوجته بالمنزل
موعد المولد النبوي 2025.. كم عدد أيام الإجازة للعاملين في الحكومة والخاص؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

البنتاجون يأمر بتسليح الحرس الوطني في واشنطن وسط تصاعد حملة ترامب القمعية

وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث
قسم الخارجي

أعلن الجيش الأمريكي أن أفراد الحرس الوطني في شوارع واشنطن العاصمة سيُسلّحون قريبًا لمواجهة حملة ترامب القمعية.

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، أمرًا بتسليح قوات الحرس الوطني التي تُسيّر دوريات في شوارع واشنطن لمواجهة حملة الرئيس دونالد ترامب القمعية لإنفاذ القانون، وفقًا لما أعلنه البنتاجون يوم الجمعة.

ولم تُقدّم وزارة الدفاع الأمريكية أي تفاصيل أخرى حول هذا التطور الجديد أو سبب ضرورته.

تُمثّل هذه الخطوة تصعيدًا في تدخل ترامب في أعمال الشرطة بالعاصمة، وتأتي في الوقت الذي يتمركز فيه ما يقرب من 2000 من أفراد الحرس الوطني في المدينة، مع وصول مئات الجنود هذا الأسبوع من عدة ولايات يقودها الجمهوريون.

وقال البنتاجون والجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إن القوات لن تحمل أسلحة.

وقال شخص مطلع على المحادثات في وقت سابق من هذا الأسبوع إنه تم إبلاغ المدينة بنية تسليح الحرس الوطني ولم يكن هذا الشخص مخولًا بالكشف عن الخطط، وتحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

