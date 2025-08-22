وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الجمعة، عقب محادثات هاتفية أجراها مع نظرائه الأوروبيين ونظيره الإيراني عباس عراقجي، بأن "الوقت ينفد" أمام التفاوض على حل بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة إكس: "أجرينا للتو مكالمة مهمة مع نظيره الإيراني بشأن البرنامج النووي والعقوبات التي نستعد لإعادة فرضها على إيران"، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأشار بارو إلى أن نظيريه البريطاني والألماني وكبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي انضموا إليه في المكالمة.

وقال بارو، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أن دبلوماسييها سيلتقون بنظرائهم من بريطانيا وفرنسا وألمانيا: "الوقت ينفد. سيُعقد اجتماع جديد الأسبوع المقبل حول هذه القضية".