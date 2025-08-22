إيران.. هجوم مسلح يودي بحياة خمسة شرطيين

أفادت وكالة "فارس" للأنباء، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار، اليوم الجمعة، على مركبة للشرطة أثناء قيامها بدورية في مدينة إيرانشهر، بجنوب شرق إيران، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر الشرطة.

ويشهد إقليم جنوب شرق إيران بين الحين والآخر اشتباكات متقطعة بين قوات الأمن وجماعات مسلحة، تضم مسلحين من الطائفة السنية وانفصاليين، يزعمون أنهم يقاتلون من أجل الحصول على مزيد من الحقوق ودرجة أكبر من الحكم الذاتي.

وتتهم السلطات الإيرانية بعض هذه الجماعات بالارتباط بقوى أجنبية وبالمشاركة في عمليات تهريب عبر الحدود وأعمال تمرد مسلح تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة.