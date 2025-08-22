الإمارات تدين استهداف قافلة إنسانية بالقرب من مدينة مليط

أكدت دولة الإمارات إدانتها الشديدة للهجوم الذي استهدف قافلة إنسانية بالقرب من مدينة مليط في شمال دارفور بالسودان.

واعتبرت الخارجية الإماراتية في بيان لها؛ ذلك بأنه يعد يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أهمية حماية أمن وسلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والإغاثي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان لها ضرورة التزام الأطراف المتحاربة في السودان بما ورد في إعلان جدة، لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وشددت على ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة الشعب السوداني وحمايته من تداعيات الحرب، وجددت دولة الإمارات موقفها الثابت الداعي إلى وقف إطلاق النار فورًا، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، والعمل على دعم المساعي الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب الداخلية وتحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق نحو السلام والاستقرار.