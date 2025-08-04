مقتـ..ل 14 سودانيا أثناء فرارهم من مدينة محاصرة في دارفور

قالت منظمة حقوقية اليوم الاثنين إن مقاتلي المتمردين قتلوا 14 مدنيا على الأقل أثناء محاولتهم الفرار من مدينة محاصرة في دارفور، وذلك بعد أكثر من 27 شهرا من حربهم ضد الجيش السوداني.

وقالت منظمة محامو الطوارئ، التي توثق فظائع الحرب لقوات الدعم السريع خلال مواجهتها للجيش السوداني، إن "العشرات أصيبوا وعدد غير معروف من المدنيين اعتقلوا" في الهجوم الذي وقع السبت الماضي على مشارف مدينة الفاشر في منطقة غرب دارفور.

شنت قوات المتمردين من الدعم السريع في الأيام الأخيرة هجومها الأخير على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التي حاصرتها منذ مايو 2024 لكنها لم تتمكن من انتزاعها من أيدي الجيش.

وحذرت الأمم المتحدة من محنة مئات الآلاف من المدنيين المحاصرين في الفاشر دون أي مساعدات أو خدمات تقريبا.

وعاشت بعض العائلات على الأعلاف الحيوانية، التي أُعلن عن نقصها الأسبوع الماضي.