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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أول تعليق للكرملين على نشر ترامب غواصتين نوويتيين

بيسكوف
بيسكوف
محمد على

قال الكرملين اليوم الاثنين ، إنه ينبغي على الجميع توخي الحذر بشأن الخطاب النووي، وذلك في أول رد فعل له على تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أمر بإعادة تمركز الغواصات النووية الأمريكية.

وقلل المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أهمية تصريحات ترامب، قائلاً : إنه من الواضح أن الغواصات الأمريكية كانت بالفعل في الخدمة القتالية على أي حال. 

أضاف أن موسكو لا ترغب في الدخول في جدل مع ترامب بشأن هذه القضية.

وذكر ترامب، يوم الجمعة إنه أمر بتمركز غواصتين نوويتين في "المناطق المناسبة" ردًا على تصريحات الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف حول خطر الحرب بين الخصمين النوويين.

كما قال الكرملين ، إن الزيارة القادمة للمبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، إلى موسكو ستكون مهمة ومفيدة.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يسعدنا دائمًا رؤية ويتكوف في موسكو... نعتبر هذا التواصل مهمًا وجوهريًا ومفيدًا"، مضيفًا أن الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين ممكن". 

دميتري بيسكوف الخطاب النووي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ترامب الكرملين بيسكوف

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