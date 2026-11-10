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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«خلي بالك من نفسك» يتصدر الأعلى مشاهدة في مصر.. تفاصيل

خلي بالك من نفسك
خلي بالك من نفسك
أحمد البهى

تمكن فيلم “خلي بالك من نفسك”، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، من الدخول إلى قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في مصر.

واحتل الفيلم المركز الأول من أصل 10 مراكز هي للأعمال الأعلى مشاهدة في مصر على منصة يانجو. 

ويجمع بين الأكشن والكوميديا والتشويق، من خلال شخصية «علاء البردويلي»، التي يجسدها أحمد السقا، وهو مذيع يقدم نصائح عاطفية عبر برنامجه، رغم أنه يعاني من الخوف من الارتباط، ويميل إلى إنهاء علاقاته لأسباب يراها بسيطة.

وتتبدل حياة علاء بعد تعرفه على «فريدة الشندويلي»، التي تقدم شخصيتها ياسمين عبدالعزيز، إذ يعتقد في البداية أنها قد تكون شريكة حياته، لكنه يفاجأ بسر يقلب علاقتهما رأسًا على عقب، بعدما يكتشف أنها تعمل ضمن شبكة لتجارة السلاح، ليجد نفسه متورطًا في سلسلة من المغامرات والمواقف الكوميدية.

وتتصاعد الأحداث حين يحاول علاء إنهاء علاقته بفريدة بالطريقة التي اعتاد اتباعها في علاقاته السابقة، لكنها ترفض الانفصال عنه، وتقرر إجباره على الزواج منها مستغلة نفوذها، ليجد نفسه في مواجهة عالم مليء بالمخاطر والمطاردات.

أبطال فيلم «خلي بالك من نفسك»

ويشارك في بطولة الفيلم لبلبة ومحمد رضوان وميشيل ميلاد، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، وهو من إنتاج سينرجي فيلم للمنتج تامر مرسي، وتأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني.

فيلم خلي بالك من نفسك خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز أحمد السقا الفنان أحمد السقا

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