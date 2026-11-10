تحالف دعم الشرعية باليمن: اعتراض 3 صواريخ أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

صرَّح المُتحدث الرَّسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي بأن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمَّر صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

وفي السياق ذاته، أعلن اللواء الركن تركي المالكي، في تصريح آخر أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمَّر صاروخًا طوافًا (كروز) أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه العاصة السعودية الرياض.

كما أفاد اللواء الركن تركي المالكي بأن الدفاع الجوي السعودي اعترض ودمَّر أيضًا صاروخًا باليستيًا أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.