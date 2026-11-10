فرنسا تلوّح برد غير مسبوق على هجوم إلكتروني يُشتبه في ارتباطه بإيران

أعلنت فرنسا أنها تدرس جميع الخيارات الممكنة للرد على هجوم إلكتروني استهدف منشآت التبريد في عدد من متاجر السوبر ماركت، وسط شبهات بشأن تورط وحدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في تنفيذ الهجوم، في تصعيد جديد للتوتر بين باريس وطهران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، إن بلاده لا تستبعد أي إجراءات للردع، بما في ذلك خيارات تتجاوز استدعاء السفير الإيراني وفرض عقوبات أوروبية، مؤكدًا أن باريس ستدرس جميع التدابير المتاحة لمنع تكرار الهجمات الإلكترونية.

وأضاف بارو، في تصريحات لمحطة «فرانس إنفو»، أن فرنسا لن تكتفي بالتحركات الدبلوماسية أو العقوبات الأوروبية، قائلًا: «لا نستبعد أي شيء»، في إشارة إلى استعداد بلاده لاتخاذ إجراءات إضافية لمواجهة الهجمات التي تستهدف منشآتها.

وتأتي هذه التصريحات بعدما ذكرت صحيفة «لو فيجارو» الفرنسية، الاثنين، أن أجهزة الاستخبارات الفرنسية نسبت الهجوم الإلكتروني، الذي استهدف منشآت التبريد في متاجر السوبر ماركت مطلع أكتوبر، إلى وحدة الأمن السيبراني التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وفي تطور قضائي بالقضية، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا يستهدف رئيس مجموعة «شهيد كافيه» الإيرانية، وهي وحدة متخصصة في الهجمات الإلكترونية تابعة للمركز الإلكتروني والسيبراني للحرس الثوري الإيراني، إلى جانب اثنين من نوابه وأشخاص آخرين لم تُكشف هوياتهم.

كما طلب الادعاء الفرنسي إصدار مذكرات توقيف دولية بحق المشتبه بهم، في خطوة تعكس انتقال القضية من مرحلة التحقيقات الفنية والاستخباراتية إلى المسار القضائي الدولي.