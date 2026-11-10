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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

معالي زايد.. رحلة فنية جمعت بين سحر التمثيل وشغف الفن التشكيلي

معالي زايد.. رحلة فنية جمعت بين سحر التمثيل وشغف الفن التشكيلي
معالي زايد.. رحلة فنية جمعت بين سحر التمثيل وشغف الفن التشكيلي
أ ش أ

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة معالي زايد، التي تُعد واحدة من أبرز نجمات السينما والدراما المصرية، واستطاعت بموهبتها المتميزة وأدائها المتنوع أن تترك بصمة خاصة في وجدان الجمهور، بعدما قدمت طوال مشوارها الفني الحافل مجموعة كبيرة من الأعمال التي ظلت حاضرة في ذاكرة السينما والتلفزيون المصري.

وُلدت معالي عبد الله أحمد المنياوي، المعروفة فنيًا بإسم معالي زايد، في حي السيدة زينب بالقاهرة يوم 5 نوفمبر عام 1953، ونشأت داخل أسرة ارتبطت بالفن؛ فوالدتها الفنانة آمال زايد، وخالتها الممثلة جمالات زايد، أما والدها فهو اللواء عبد الله المنياوي، أحد ضباط الجيش المصري.

التحقت معالي زايد بكلية التربية الفنية، وتخرجت فيها عام 1975، ثم واصلت دراستها بالمعهد العالي للسينما، لتبدأ بعدها رحلتها مع عالم التمثيل. وخلال فترة دراستها بالمعهد، حصلت على أولى تجاربها التلفزيونية من خلال مسلسل «الليلة الموعودة» في دبي، وكان أجرها عن الحلقة الواحدة 75 جنيهًا، بينما يعود الفضل في اكتشافها وتقديمها للجمهور عام 1976 إلى المخرج نور الدمرداش.

ومنذ انطلاقتها الأولى، استطاعت معالي زايد أن تبني مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، شاركت خلالها في نحو 90 فيلمًا سينمائيًا، وما يزيد على 60 مسلسلًا تلفزيونيًا، إلى جانب 6 مسرحيات، لتحتل مكانة بارزة بين نجمات جيلها.

تميزت معالي زايد بقدرتها على الانتقال بسلاسة بين الشخصيات المختلفة، فقدمت المرأة الشعبية والأرستقراطية، والفتاة الرقيقة والسيدة القوية الصعيدية، مستندة إلى موهبة استثنائية وملامح مصرية أصيلة وابتسامة دافئة جعلتها قريبة من الجمهور.

وقدمت خلال مشوارها السينمائي عددًا كبيرًا من الأفلام المهمة، من بينها «الشقة من حق الزوجة»،«السادة الرجال»،«سيداتي آنساتي»،«البيضة والحجر»،«قضية عم أحمد»،«كتيبة الإعدام»،«أنا اللي قتلت الحنش»،«الصرخة»،«أبو الدهب»، و«سمك لبن تمر هندي»، وهي أعمال رسخت حضورها بين نجمات السينما المصرية خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات.

كما شكلت مع المخرج رأفت الميهي ثنائيًا فنيًا ناجحًا، أثمر عن مجموعة من الأفلام التي كشفت عن جوانب متعددة من موهبتها، وأبرزت قدرتها على تقديم الشخصيات المركبة والأداء العميق.

ومن أبرز المحطات في مسيرتها السينمائية دورها في فيلم «السادة الرجال» عام 1987، الذي حظي أداؤها فيه بإشادة واسعة، ونالت عنه جائزة أحسن ممثلة من جمعية الفيلم. كذلك حصلت على جائزة أحسن ممثلة عن مسلسل «دموع في عيون وقحة» عام 1983، وجائزة أحسن ممثلة في مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون عام 2005 عن دورها في مسلسل «الدم والنار»، كما شهد عام 2007 تكريمها في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وحصولها على جائزة الإبداع في مسابقات الإذاعة في العام نفسه.

ولم يقتصر حضور معالي زايد على السينما والتلفزيون، بل امتد إلى خشبة المسرح، حيث شاركت في عدد من العروض المسرحية، أبرزها «سكر زيادة»،«زقاق المدق»، و«أنا والحكومة»، وقدمت من خلالها نماذج أكدت قدرتها على التنوع في الأداء والتألق في مختلف الأشكال الفنية.

وعلى مستوى الدراما التلفزيونية، شاركت في أعمال عديدة تركت أثرًا واضحًا لدى المشاهدين، من أبرزها «دموع في عيون وقحة»،«قصر الشوق»،«بين القصرين»،«حلم الجنوبي»،«الضحايا»،«الحاوي»،«حضرة المتهم أبي»،«امرأة من الصعيد الجواني»،«الدم والنار»، و«ابن الأرندلي».

وكان مسلسل «موجة حارة» مع المخرج محمد ياسين آخر أعمالها الفنية، وحقق نجاحًا كبيرًا، وقدمت فيه شخصية «دولت»، الأم المكافحة ووالدة «سيد العجاتي».

وعلى الصعيد الشخصي، تزوجت الفنانة معالي زايد مرتين؛ كانت الأولى من مهندس، واستمر زواجهما ثلاث سنوات قبل أن ينتهي بالانفصال، أما الزيجة الثانية فكانت من طبيب تعرفت عليه خلال فترة علاجها من «الزايدة الدودية»، إلا أن الزواج لم يستمر طويلًا، وانفصلا عام 1992. ولم تخض معالي زايد تجربة الزواج مرة أخرى بعد ذلك، كما لم تنجب أطفالًا، لكنها كانت تكفل طفلًا وتتولى رعايته.

وبعيدًا عن الأضواء والتمثيل، امتلكت معالي زايد موهبة أخرى تمثلت في الفن التشكيلي، إذ كانت شغوفة بالرسم، وخاصة رسم البورتريه، كما امتلكت مزرعة خاصة اعتادت قضاء أوقات طويلة فيها بعيدًا عن صخب الشهرة والحياة الفنية.

وبعد رحيلها، أُقيم معرض لأعمالها التشكيلية في متحف محمود مختار، ضم 22 لوحة من إبداعها، وافتتحه وزير الثقافة، وشهد المعرض إقبالًا كبيرًا من الجمهور والنقاد، الذين رأوا في لوحاتها انعكاسًا لروح فنية مبدعة وراقية.

وفي العاشر من نوفمبر عام 2014، أسدل الستار على رحلة معالي زايد، التي رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع سرطان الرئة، عن عمر ناهز 61 عامًا، وبرحيلها، فقدت الساحة الفنية واحدة من أبرز نجماتها، التي عُرفت بالصدق والدفء والقدرة على الوصول إلى قلوب المشاهدين.

وضمن مشروع «عاش هنا»، حرص جهاز التنسيق الحضاري على تخليد اسمها من خلال وضع لوحة تذكارية على منزلها بالقاهرة، تقديرًا لمشوارها الفني الثري الذي تجاوز المئة عمل في مجالات السينما والدراما والمسرح والإذاعة.

وتظل معالي زايد واحدة من الأيقونات الفنية المصرية المميزة، فقد جمعت بين قوة الأداء وعمق تجسيد الشخصيات وصدق المشاعر، وتركت وراءها إرثًا فنيًا يشهد على موهبة استثنائية وفنانة استطاعت أن تصنع مكانتها بجهدها وإبداعها وعشقها للفن.

الفنانة القديرة معالي زايد نجمات السينما والدراما المصرية ذاكرة السينما والتلفزيون المصري

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