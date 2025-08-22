قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحذاء الذهبي ينهي خصومة مكة وكيان محمد صلاح
تعليمات عاجلة بشأن تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. موعد الانطلاق ورابط تسجيل الرغبات
فوزي: الدولة والحكومة راعوا التوازن بين أطراف الإيجار القديم وعدم الانحياز لأحد
اتحاد الكرة يعتمد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية
سوهاج .. تشييع جثـ.ـمان أب ونجليه ضحايا انهيار عقار مأساوي في طهطا
برنامج متميز بكلية التربية جامعة حلوان يؤهلك للتدريس الدولي والعمل في مجالات متعددة
السعودية: مجاعة غزة وصمة عار على الدول الدائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي
تفاصيل قبول دفعة جديدة بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران
لو تركت الصلاة هتتسجن عامين.. قرارات جديدة تثير الجدل في دولة إسلامية
القانون حسم الأمر.. هل يستحق المستأجر تعويضا ماليا بعد انتهاء المدة في الإيجار القديم؟
وزير الخارجية الفرنسي: الوقت ينفد أمام محادثات الاتفاق النووي الإيراني
سعر الدولار مساء اليوم 22-8-2025
لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون

جون بولتون
جون بولتون
ناصر السيد

أفاد مصدر مطلع، بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فتشوا منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون في ولاية ماريلاند صباح الجمعة في إطار تحقيق يتعلق بالأمن القومي.

وبدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تفتيش منزله في ماريلاند الساعة السابعة صباحًا في إطار تحقيق أمر به مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

ولم يتسنَّ الوصول إلى ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض للتعليق على التقرير كما لم يتسنَّ الوصول إلى ممثل عن بولتون على الفور.

وكتب باتيل، دون ذكر بولتون، في منشور على منصة إكس بعد الساعة السابعة صباحًا بقليل، أعاد نشره متحدث باسم البيت الأبيض: "لا أحد فوق القانون... عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة".

شغل بولتون منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب. 

ومع ذلك، أصبح منذ ذلك الحين منتقدًا للرئيس الجمهوري، واصفًا إياه بأنه غير مؤهل للخدمة. 

وكان الرئيس قد سحب من بولتون في وقت سابق تفاصيل الحماية التي تم تكليفه بها من قبل جهاز الخدمة السرية بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية إن إيران هددت حياته.

