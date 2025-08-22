لا أحد فوق القانون.. تفاصيل تفتيش منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون

أفاد مصدر مطلع، بأن عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي فتشوا منزل مستشار ترامب السابق جون بولتون في ولاية ماريلاند صباح الجمعة في إطار تحقيق يتعلق بالأمن القومي.

وبدأ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي تفتيش منزله في ماريلاند الساعة السابعة صباحًا في إطار تحقيق أمر به مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية.

ولم يتسنَّ الوصول إلى ممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالي والبيت الأبيض للتعليق على التقرير كما لم يتسنَّ الوصول إلى ممثل عن بولتون على الفور.

وكتب باتيل، دون ذكر بولتون، في منشور على منصة إكس بعد الساعة السابعة صباحًا بقليل، أعاد نشره متحدث باسم البيت الأبيض: "لا أحد فوق القانون... عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة".

شغل بولتون منصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ومستشار الأمن القومي للبيت الأبيض خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.

ومع ذلك، أصبح منذ ذلك الحين منتقدًا للرئيس الجمهوري، واصفًا إياه بأنه غير مؤهل للخدمة.

وكان الرئيس قد سحب من بولتون في وقت سابق تفاصيل الحماية التي تم تكليفه بها من قبل جهاز الخدمة السرية بعد أن قالت وزارة العدل الأمريكية إن إيران هددت حياته.