امرأة تتسبب في هبوط اضطراري لطائرة بألمانيا

شهد مطار كولونيا بون غربي ألمانيا هبوطا اضطراريا بسبب تصرفات امرأة ثملة على متنها، أثناء رحلة من مانشستر في إنجلترا إلى لارنكا في قبرص.

ومن جانبها؛ قالت الشرطة الألمانية إن المرأة البالغة من العمر 41 عامًا هاجمت بشكل عنيف الأفراد على متن الطائرة، موجهة إليهم الضربات والشتائم، ما أدى إلى اضطرار الطائرة للهبوط في المطار.

ونفت الشرطة الألمانية تعرض أحد للأذى خلال الحادث، حيث داهمت قوات الشرطة المدرج واحتجزت المرأة هناك، وتبين لاحقًا من نتائج الفحوصات أن نسبة الكحول في دمها مرتفعة.

وأشارت الشرطة الألمانية الى انه سيتم ترحيل المرأة إلى بريطانيا بعد الإفراج عنها.

بينما تم نقل باقي الركاب إلى منطقة الترانزيت في المطار بانتظار رحلة أخرى، بعدما تبين أن الطائرة لا تصلح لمواصلة الرحلة بسبب عطل فني.