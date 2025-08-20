عدد من الشهداء والمصابين جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين

أفادت وكالة "سند" بأن طواقم الإسعاف تنقل شهداء و مصابين جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في مواصي القرارة شمال غرب خان يونس.



و قال وزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش ، اليوم: "الدولة الفلسطينية تُمحى عن الطاولة ليس بالشعارات بل بالأفعال"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ومنحت اللجنة العليا للتخطيط التابعة للإدارة المدنية الموافقة النهائية على المخطط الذي أعلن وزير المالية سموتريتش إقراره في 14 أغسطس الجاري، لإقامة مستوطنات جديدة، في إطار "مشروع E1"، في خطوة قال إنها "ستقوّض تماماً إمكانية قيام دولة فلسطينية".

وأقرت إسرائيل، اليوم الأربعاء، مشروعا استيطانيا شرق القدس من شأنه فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها رغم تحذير المجتمع الدولي من أنه سيقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة مستقبلا.