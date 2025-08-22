قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد رؤية هلال ربيع الأول.. السبت أم الأحد؟
مصادر طبية فلسطينية: 30 شهيدا في غارات للاحتلال على غزة منذ فجر اليوم
تدريس البرمجة وتفعيل أنشطة رياضيات في المدارس المصرية اليابانية العام المقبل
تصفية 4 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالمنوفية
محافظ كفر الشيخ: الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة
مجـ زرة جديدة في غزة.. الاحتلال يستهدف النازحين ويخلف عشرات الشهداء
تحذير من انستاباي لعملائه بهذا التوقيت
سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون
استئصال ورم 40 كيلو من بطن مريضة.. معهد ناصر يجري العملية مجانا
رئيس الوزراء يشارك في جلسة تعزيز قدرة الدول الأفريقية على إدارة الديون بمؤتمر التيكاد
مدبولي لنظيره الياباني: نتطلع لتوسيع التعاون بين البلدين ليشمل الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي ومنطقة صناعية يابانية
نيجيريا.. ترحيل 102 أجنبيًا أدينوا في قضايا نصب إلكتروني
أخبار العالم

سقوط طائرة مسيرة إسرائيلية جنوب حي الزيتون

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

 أعلنت كتائب المجاهدين إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية أثناء قيامها بمهام استطلاعية جنوبي حي الزيتون بمدينة غزة.

وكانت كتائب المجاهدين أفادت في وقت سابق بنجاح عناصرها في دك تجمع لقوات العدو في منطقة المحطة في خانيونس جنوبي القطاع بقذائف الهاون عيار 81.

ولاحقا؛ زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل علي السعدي وطافي الآغا، القياديين البارزين في كتائب المجاهدين في مخبأ بوسط غزة.

وبحسب البيان الصادر عن جيش الاحتلال، جاء مقتل القياديين نتيجة عملية نفذتها قوات الجيش.

وأشار البيان الى أنه تم الهجوم - وبتوجيه من جهاز “الشاباك” - على أكثر من 300 هدف في قطاع غزة، بما في ذلك مواقع، ومنشآت عسكرية، ومستودعات أسلحة، ومواقع مضادة للدبابات وقناصة.

وبيّن جيش الاحتلال أن الآغا شغل منصب القائد العسكري للواء جنوب غزة في كتائب المجاهدين.

وفي وقت سابق ، أعلنت كتائب القسام قنص جندي صهيوني شرق شارع المنطار شرق حي الشجاعية بمدينة غزة قبل أيام بالإضافة الي تدمير 3 دبابات ميركافا بعبوات أرضية شديدة الانفجار ورصدنا تناثر بقايا الدبابات في المكان شرقي مدينة جباليا قبل أيام.

فيما أعلنت سرايا القدس سيطرتها بالوسائط المناسبة على طائرة مسيرة نوعية لقوات الاحتلال الإسرائيلي من نوع "MATRICE 600" شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وقالت سرايا القدس إن الطائرة المسيرة التي تمت السيطرة عليها كانت مذخرة وتحمل قنابل وقذائف هاون يتم إسقاطها عموديا.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تمكن مجاهديها من استهداف قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن وقوع أفراد القوة بين قتيل وجريح، وذلك إثر تفجير عبوة ناسفة مضادة للأفراد الاثنين.

وفي بيان مشترك لاحق، أكدت كتائب القسام وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديهما تمكنوا من تدمير ناقلتي جند تابعتين لجيش الاحتلال في نفس المنطقة، باستخدام عبوتي "شواظ" شديدة الانفجار.

وأضاف البيان أن الاستهداف أدى إلى اشتعال النيران في الآليتين، فيما شوهدت طائرات مروحية إسرائيلية تهبط في المكان لتنفيذ عمليات إخلاء.
 

