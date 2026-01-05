الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ رئيس الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

زار نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية، والدكتور جرجس صالح الأمين العام الفخرى لمجلس كنائس الشرق الاوسط الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة وسط القاهرة، حيث كان قدموا التهنئة باسم قداسة البابا تواضروس الثاني، للقس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة الانجيلية بمصر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، والعام الجديد.

وفي سياق آخر، عقد اجتماع خُدّام إيبارشية سمالوط من جميع كنائسها، بحضور نيافة الأنبا بڤنوتيوس، مطران سمالوط.

وجاء الاجتماع في إطار مشاركات الخُدّام، حيث عرضت كل كنيسة ملامح الخدمة التي تميّزها.

واختُتم الاجتماع بصلاة رفع فيها نيافته طلبة من أجل أن يبارك الله الخدمة في العام الجديد.