قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاحتلال يواصل تدمير حي الزيتون لليوم الثامن ونزوح جماعي للسكان

الاحتلال يدمر منازل حي الزيتون
الاحتلال يدمر منازل حي الزيتون
القسم الخارجي

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي عدوانها العنيف على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، عبر قصف جوي ومدفعي متواصل، وعمليات نسف وتجريف واسعة للمنازل والمنشآت المدنية. 

وأفاد مراسلون ميدانيون بأن أكثر من 400 منزل ومنشأة مدنية دُمّرت بشكل كامل أو جزئي، باستخدام الطائرات الحربية والروبوتات المفخخة، ما تسبب بموجات نزوح قسري للسكان في ظل أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

وبحسب مصادر محلية، تركزت اعتداءات الاحتلال في المحورين الشرقي والجنوبي للحي، حيث واصلت الآليات العسكرية عمليات التدمير الممنهج، فيما استمرت المدفعية الثقيلة والمسيّرات "كوادكوبتر" في استهداف أي تحرك للسكان، خاصة في مناطق صلاح الدين والنديم والمصلبة ومفترق دولة. 

كما شنت الطائرات الحربية غارات جديدة على منازل لعائلات برغوت وفورة ومرتجى، ما أسفر عن سقوط شهداء بينهم يوسف رجب مرتجى وزوجته، إضافة إلى إصابة واستشهاد آخرين في مناطق متفرقة.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها تواجه صعوبات جسيمة في الوصول إلى الضحايا والعالقين تحت الأنقاض، بسبب شدة القصف ونقص المعدات، بينما أجبرت قوات الاحتلال عائلات بأكملها قرب مسجد بلال بن رباح على إخلاء منازلها، مهددة بمزيد من التدمير إذا لم يتم الامتثال للأوامر.

ويعد حي الزيتون أحد أقدم وأكبر أحياء غزة وأكثرها كثافة سكانية، ما يجعل استهدافه بمثابة جريمة مضاعفة بحق المدنيين والبنية التحتية. 

ووفقاً للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن ما يجري في الحي يشكل جزءاً من هجوم أشمل يستهدف محافظة غزة بأكملها، على غرار ما حدث سابقاً في رفح وخان يونس وشمال القطاع.

ويشير مراقبون إلى أن استهداف الزيتون يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأحياء السكنية وتحويلها إلى مناطق عازلة، بما يعيد رسم الخريطة الديموغرافية للقطاع بالقوة.

 ويؤكد محللون أن هذا النمط من التدمير يندرج ضمن جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي، كونه يستهدف المدنيين والبنية التحتية بشكل متعمد.

في المقابل، تتصاعد النداءات الفلسطينية والعربية والدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف المجزرة المستمرة، وضمان ممرات إنسانية آمنة لإغاثة السكان المحاصرين. 

وتطالب منظمات حقوقية مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بوقف سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان الحي، محذّرة من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في قلب مدينة غزة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف جوي مدينة غزة حي الزيتون الطائرات الحربية مناطق صلاح الدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

ترشيحاتنا

فتاة محبوسة

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

بوسي

بوسي تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة.. صور

برج العقرب

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 17 أغسطس 2025: خصص وقتًا للتأمل

بالصور

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

كيكة المانجا
كيكة المانجا
كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد