الاحتلال يواصل تدمير حي الزيتون لليوم الثامن ونزوح جماعي للسكان

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الثامن على التوالي عدوانها العنيف على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، عبر قصف جوي ومدفعي متواصل، وعمليات نسف وتجريف واسعة للمنازل والمنشآت المدنية.

وأفاد مراسلون ميدانيون بأن أكثر من 400 منزل ومنشأة مدنية دُمّرت بشكل كامل أو جزئي، باستخدام الطائرات الحربية والروبوتات المفخخة، ما تسبب بموجات نزوح قسري للسكان في ظل أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

وبحسب مصادر محلية، تركزت اعتداءات الاحتلال في المحورين الشرقي والجنوبي للحي، حيث واصلت الآليات العسكرية عمليات التدمير الممنهج، فيما استمرت المدفعية الثقيلة والمسيّرات "كوادكوبتر" في استهداف أي تحرك للسكان، خاصة في مناطق صلاح الدين والنديم والمصلبة ومفترق دولة.

كما شنت الطائرات الحربية غارات جديدة على منازل لعائلات برغوت وفورة ومرتجى، ما أسفر عن سقوط شهداء بينهم يوسف رجب مرتجى وزوجته، إضافة إلى إصابة واستشهاد آخرين في مناطق متفرقة.

وأكدت طواقم الدفاع المدني أنها تواجه صعوبات جسيمة في الوصول إلى الضحايا والعالقين تحت الأنقاض، بسبب شدة القصف ونقص المعدات، بينما أجبرت قوات الاحتلال عائلات بأكملها قرب مسجد بلال بن رباح على إخلاء منازلها، مهددة بمزيد من التدمير إذا لم يتم الامتثال للأوامر.

ويعد حي الزيتون أحد أقدم وأكبر أحياء غزة وأكثرها كثافة سكانية، ما يجعل استهدافه بمثابة جريمة مضاعفة بحق المدنيين والبنية التحتية.

ووفقاً للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، فإن ما يجري في الحي يشكل جزءاً من هجوم أشمل يستهدف محافظة غزة بأكملها، على غرار ما حدث سابقاً في رفح وخان يونس وشمال القطاع.

ويشير مراقبون إلى أن استهداف الزيتون يندرج في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى إفراغ الأحياء السكنية وتحويلها إلى مناطق عازلة، بما يعيد رسم الخريطة الديموغرافية للقطاع بالقوة.

ويؤكد محللون أن هذا النمط من التدمير يندرج ضمن جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي، كونه يستهدف المدنيين والبنية التحتية بشكل متعمد.

في المقابل، تتصاعد النداءات الفلسطينية والعربية والدولية بضرورة التدخل العاجل لوقف المجزرة المستمرة، وضمان ممرات إنسانية آمنة لإغاثة السكان المحاصرين.

وتطالب منظمات حقوقية مجلس الأمن والأطراف الفاعلة بوقف سياسة العقاب الجماعي التي يتعرض لها سكان الحي، محذّرة من أن استمرار العدوان سيؤدي إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة في قلب مدينة غزة.