أزمة إنسانية واستغلال سياسي.. أبعاد خفية وراء الدعم الإسرائيلي لجنوب السودان
واشنطن على خط النار.. لقاء ترامب وزيلينسكي بمشاركة قادة أوروبا
رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة تيكاد 9
ألمانيا تتحفظ على نشر قوات في أوكرانيا وتدعو لضمانات أمنية قوية ضد روسيا
رسائل سياسية وإنسانية واضحة من معبر رفح تؤكد تضامن مصر الكامل مع الشعب الفلسطيني
إغلاق 8 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان والطب النفسي في أبو النمرس..والعقوبة تصل لغرامة 50 ألف جنيه
رئيس الوزراء اللبناني: نطالب واشنطن بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس والإفراج عن الأسرى
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب يدفع شركات الأدوية للبيع المباشر للمستهلكين .. خطوة مثيرة في سوق الدواء

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لشركات صناعة الأدوية بطرح منتجاتها مباشرة للمستهلكين بأسعار لا تتجاوز أدنى سعر مطبق في الدول المتقدمة، وهي خطوة وجدت صدى لدى بعض الشركات الكبرى في القطاع. 

غير أن هذه الاستراتيجية الجديدة تثير تساؤلات عميقة حول انعكاساتها المحتملة على اللاعبين التقليديين في سوق الدواء، مثل شركات التأمين، ومديري برامج استحقاقات الصيدليات، والصيدليات نفسها، فضلًا عن تجار الجملة.

وتسعى الخطة، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ، إلى تقليص اعتماد الشركات على الخصومات الكبيرة التي اعتادت دفعها لمديري برامج الصيدلة وخطط التأمين الصحي، في محاولة لتبني نموذج تسويق مباشر يعزز الشفافية في الأسعار. لكن الغموض لا يزال يحيط بقدرتها الفعلية على خفض ما يتحمله المرضى من تكاليف علاجية.

وفي إطار هذا التحول، بدأت بعض شركات الأدوية في ابتكار قنوات متنوعة للبيع المباشر، تتيح للمرضى الدفع عبر أنظمة التأمين التقليدية أو تجاوزها بالكامل نحو السداد النقدي المباشر. 

ويرى خبراء الصناعة أن تنوع هذه الخيارات يجعل من الصعب تحديد الفائز والخاسر في هذه المعادلة، وسط مخاوف من أن تصب النتائج النهائية في مصلحة الشركات المصنعة أكثر مما تخدم المستهلكين.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صناعة الأدوية وكالة بلومبرغ شركات الأدوية

