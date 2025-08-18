مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة مثيرة نشرت على منصة "Truth Social" قبل اجتماع مرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادةٍ أوروبيين في واشنطن أثارت جدلا كبيرا بشأن مستقبل أوكرانيا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد 17 أغسطس 2025، أن القرم لن تُستعاد مطلقًا، وأوكرانيا لن تُنضم إلى الناتو، قائلا “لا رجوع للقرم التي سلمها أوباما ولا سبيل لأوكرانيا نحو الانضمام إلى حلف الناتو”

كما زعم ترامب أن على زيلينسكي أن ينهي الحرب فورًا تقريبًا إذا أراد، وقال إن خيار إبرام اتفاق سلام مع روسيا متاح دون الحاجة لاستعادة الأراضي أو الانضمام إلى تحالف غربي .

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني مرارًا أن السلام لا يُشترى بالتنازل عن الأراضي، مشدّدًا على أن السلام الحقيقي يجب أن يكون عادلًا ويشمل كرامة وسلامة وطنه، وأن قراره بإعادة القرم أو التخلي عن ضم الناتو ليس قيد التفاوض .

في المقابل، أبدى القادة الأوروبيون دعمهم الكامل لأوكرانيا، مؤكدين أن أي تسوية لا تتضمنها أو لا تضمن ضمانات أمنية فعّالة تعتبر غير مقبولة.

و أشاروا إلى ضرورة شراكة أوروبية فعّالة لتوفير دعم طويل الأمد لسلام مستقر في المنطقة .

تأتي هذه التصريحات في أعقاب لقاء جمع ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا منتصف أغسطس، حيث بدا ترامب متماشيا مع مطالب موسكو، بما في ذلك تجميد الخطوط الأمامية مقابل تنازل كييف عن جزء من دونباس .