الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن
ضبط 18 ألف نسخة كتاب دراسي بدون تفويض داخل مكتبة بالأزبكية
وزيرة التضامن: مصر استقبلت عددًا كبيرًا من الجرحى بجانب إرسال المساعدات الإنسانية
وزيرة التضامن: مصر لم تتغيب يوما عن إغاثة ودعم الأشقاء فى غزة
رئيس وزراء فلسطين: غزة جزء لا يتجزأ من دولتنا.. وإدارتها مسؤولية وطنية لإفشال مخططات التهجير
وزيرة البيئة تبحث بلورة موقف وطني موحد قبل انعقاد قمة المناخ COP 30 بالبرازيل
رئيس وزراء فلسطين: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو
عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية
رئيس الوزراء الفلسطيني: مصر وقفت سدا منيعا أمام مخططات التهجير
رئيس وزراء فلسطين: معبر رفح يجب أن يكون بوابة لحياة شعبنا المحاصر
وزير الخارجية: مصر بقيادة الرئيس السيسي لن تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني
أخبار العالم

مثيرا للجدل بشأن اوكرانيا.. ترامب: لا استعادة للقرم ولا انضمام للناتو

القسم الخارجي

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة مثيرة نشرت على منصة "Truth Social" قبل اجتماع مرتقب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادةٍ أوروبيين في واشنطن أثارت جدلا كبيرا بشأن مستقبل أوكرانيا 

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد 17 أغسطس 2025، أن القرم لن تُستعاد مطلقًا، وأوكرانيا لن تُنضم إلى الناتو، قائلا “لا رجوع للقرم التي سلمها أوباما ولا سبيل لأوكرانيا نحو الانضمام إلى حلف الناتو”

كما زعم ترامب أن على زيلينسكي أن ينهي الحرب فورًا تقريبًا إذا أراد، وقال إن خيار إبرام اتفاق سلام مع روسيا متاح دون الحاجة لاستعادة الأراضي أو الانضمام إلى تحالف غربي . 

من جانبه، أكد الرئيس الأوكراني مرارًا أن السلام لا يُشترى بالتنازل عن الأراضي، مشدّدًا على أن السلام الحقيقي يجب أن يكون عادلًا ويشمل كرامة وسلامة وطنه، وأن قراره بإعادة القرم أو التخلي عن ضم الناتو ليس قيد التفاوض .

في المقابل، أبدى القادة الأوروبيون دعمهم الكامل لأوكرانيا، مؤكدين أن أي تسوية لا تتضمنها أو لا تضمن ضمانات أمنية فعّالة تعتبر غير مقبولة.

 و أشاروا إلى ضرورة شراكة أوروبية فعّالة لتوفير دعم طويل الأمد لسلام مستقر في المنطقة .

تأتي هذه التصريحات في أعقاب لقاء جمع ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا منتصف أغسطس، حيث بدا ترامب متماشيا مع مطالب موسكو، بما في ذلك تجميد الخطوط الأمامية مقابل تنازل كييف عن جزء من دونباس .

