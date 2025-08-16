قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فحص 8 ملايين و336 ألف طفل حديثي الولادة ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع
الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الأداء المالي للدولة.. والحكومة تتحمل اشتراكات غير القادرين في التأمين الصحي
رسميا.. إطلاق تطبيق البورصة المصرية EGX لتعزيز الشفافية في سوق المال غدا
حسام عاشور : رفضت الزمالك علشان ما أزعلش جمهور الأهلي
المالية: تحديث المنظومة الضريبية وإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وتبسيط الإجراءات
المالية تحسم 1.051 مليون نزاعا و إقرارا ضريبيا بـ77.9 مليار جنيه
4 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين و6.25 للتغذية المدرسية| الدولة تتحرك لتحسين المنظومة التعليمية
علاج 80 ألف حالة حرجة.. كجوك: الدولة تحملت 2.3 مليار جنيه اشتراكات التأمين الصحي عن غير القادرين
ما هي Bluesky؟.. كل ما يجب معرفته عن المنافس الجديد لـ إكس
وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة
المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب وقلق أوروربي من ضغط على زيلينسكي
حضور غير مسبوق.. محمد فؤاد يشعل مسرح سوكسيه بالساحل الشمالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو

بوتين وترامب
بوتين وترامب
محمد على

قال مصدر دبلوماسي ، إن الإدارة الأمريكية في واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة لضمانات الناتو لكن دون الانضمام للحلف في موازنة للأمور دون تصعيد مع روسيا.

في إفادة ترامب للزعماء الأوروبيين بعد قمة ألاسكا مع بوتن، كانت هناك مناقشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا ، التي تقع خارج إطار حلف شمال الأطلسي.

وقال مصدر مطلع لرويترز، إن الضمانات ستكون معادلة للمادة الخامسة التي تنص على أنه إذا تعرض أحد حلفاء حلف شمال الأطلسي لهجوم مسلح، فإن كل عضو آخر في الحلف سيعتبر ذلك هجوما مسلحا ضد جميع الأعضاء.

في بيان مشترك نُشر في وقت سابق اليوم، قال المجلس الأوروبي: "لا ينبغي فرض أي قيود على القوات المسلحة الأوكرانية أو على تعاونها مع دول ثالثة.. لا يمكن لروسيا أن تستخدم حق النقض (الفيتو) ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)".

قال برلماني أوكراني بارز يوم السبت، إن ترامب، باقتراحه التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار لصالح اتفاق سلام، يتخذ موقف فلاديمير بوتين.

وقال أوليكساندر ميريزكو، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوكراني، لرويترز: "للأسف، اتخذ ترامب موقف بوتين، وكان هذا مطلب بوتين".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الضمانات الأمنية القوية لأوكرانيا وأوروبا "ضرورية" في أي اتفاق سلام لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ونشرت فون دير لاين: "يعمل الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق مع زيلينسكي والولايات المتحدة للتوصل إلى سلام عادل ودائم.. وتُعدّ الضمانات الأمنية القوية التي تحمي المصالح الأمنية الحيوية لأوكرانيا وأوروبا أمرًا بالغ الأهمية".

ويؤكد زعماء الاتحاد الأوروبي على قضية الضمانات الأمنية، وهو ما تسعى إليه أوكرانيا باعتبارها الحد الأدنى لتأمين قدرتها المستقبلية على الدفاع عن نفسها في غياب العضوية في حلف شمال الأطلسي، وهو ما لا تزال ترغب فيه.


قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في بيان يوم السبت إن روسيا ليس لديها نية لإنهاء حربها في أوكرانيا "في أي وقت قريب" ولكن الولايات المتحدة "تملك القوة لإجبار روسيا على التفاوض بجدية".

صرح الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرو، أن فرنسا ستعمل مع الولايات المتحدة وشركائها في "تحالف " لتحقيق تقدمٍ في مسار السلام الدائم مع ضماناتٍ أمنية. وأضاف ماكرون أن هذا التحالف سيجتمع قريبًا.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الهندية، راندهير جايسوال ، يوم السبت: "لا سبيل للمضي قدمًا إلا من خلال الحوار والدبلوماسية. يتطلع العالم إلى نهاية مبكرة للصراع في أوكرانيا".

وفي بيان، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "يجب ضمان الأمن بشكل موثوق وعلى المدى الطويل، بمشاركة كل من أوروبا والولايات المتحدة. يجب مناقشة جميع القضايا المهمة بالنسبة لأوكرانيا بمشاركة أوكرانيا، ولا يمكن حل أي قضية، وخاصة القضايا الإقليمية، بدون أوكرانيا".

مصدر دبلوماسي واشنطن كييف ضمانات أمنية الناتو

