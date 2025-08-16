ترامب : اتفاق السلام "أفضل طريقة" لإنهاء الحرب.. وهناك لقاء آخر محتمل مع بوتين

استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق نار فوري في أوكرانيا، ودفع نحو "اتفاق سلام" مباشر، مشيرًا إلى اجتماع محتمل آخر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن "إذا سارت الأمور على ما يرام".

وقال ترامب يوم السبت إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيأتي إلى المكتب البيضاوي في واشنطن بعد ظهر يوم الاثنين، عقب القمة في ألاسكا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتن.

وقال ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال": "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسوف نحدد موعدا للقاء مع الرئيس بوتين".



وقال إن "أفضل طريقة لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هي التوجه مباشرة إلى اتفاق سلام ينهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".