عمرو أديب عن زيارة أنجلينا جولي: الإجابة المصرية ناصعة البياض عن غزة

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة النجمة الامريكية انجلينا جولي إلى معبر رفح، قائلا :"مصر مش محتاجة تثبت حاجة لحد ونجحت في سؤال غزة وسؤال المساعدات الإنسانية إلى أهل غزة".

واضاف الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن الإجابة المصرية ناصعة البياض فيما يخص قطاع غزة، متابعا أن :"الناس اللي واقفه على المعبر بتخدم بحب وصاحبة رسالة ومن قلب بيقدم الحب في عمله".

وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن :"هى دي مصر والحضارة في مصر ومصر عظيمة وكبيرة ليس شعارا ومصر حقيقية قوية على الأرض ومصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر".