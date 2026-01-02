قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

فوائد شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا

آية التيجي

كشفت ابحاث حديثة، أن شرب كوبين من الشاي الأخضر يوميًا قد يقدم فوائد صحية متعددة للجسم، بفضل احتوائه على مركبات طبيعية قوية مضادة للأكسدة، أبرزها مادة الكاتيكين، التي تلعب دورًا مهمًا في الوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.

وكشف موقع Healthline وWebMD، إن الشاي الأخضر يُعد من أكثر المشروبات الصحية في العالم، خاصة عند تناوله بانتظام دون إفراط، ومن أبرز فوائده :

ـ تعزيز صحة القلب:
أشارت الدراسات إلى أن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا قد يساعد على:
خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL)

ـ تحسين تدفق الدم:
تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي الأوعية الدموية من الالتهابات والتلف.

ـ دعم فقدان الوزن وزيادة حرق الدهون:
أوضحت تقارير أجنبية أن الشاي الأخضر يساهم في:
تنشيط عملية التمثيل الغذائي
زيادة حرق الدهون، خاصة دهون البطن
تحسين استجابة الجسم للأنسولين

ويُعد ذلك عاملًا مساعدًا عند دمجه مع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.

ـ تحسين وظائف الدماغ والتركيز:
يحتوي الشاي الأخضر على نسبة معتدلة من الكافيين إلى جانب الحمض الأميني L-theanine، وهو مزيج يساعد على:
تحسين التركيز والانتباه
تعزيز الذاكرة
تقليل التوتر دون التسبب في العصبية الزائدة

ـ تقوية المناعة ومكافحة الالتهابات:
بفضل احتوائه على مركبات البوليفينولات، يساعد الشاي الأخضر على:
دعم جهاز المناعة
مقاومة الالتهابات
تقليل خطر الإصابة بالعدوى

ـ المساعدة في تنظيم مستوى السكر في الدم:
وتشير دراسات إلى أن شرب الشاي الأخضر بانتظام قد يساعد في:
تحسين حساسية الأنسولين
خفض مستويات السكر في الدم
تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني

ـ دعم صحة الكبد:
وأظهرت أبحاث طبية أن استهلاك الشاي الأخضر باعتدال قد يساهم في:
تقليل تراكم الدهون على الكبد
تحسين وظائف الكبد
الحماية من بعض أمراض الكبد المزمنة

فوائد إضافية للشاي الأخضر

وتشمل الفوائد الأخرى لشرب كوبين من الشاي الاخضر يوميا ما يلي :
ـ المساعدة في تأخير علامات الشيخوخة
ـ دعم صحة البشرة
ـ تقليل خطر بعض أنواع السرطان
ـ تحسين صحة الفم والأسنان

نصيحة مهمة لشرب الشاي الأخضر بأمان

وحذّر الخبراء من الإفراط في تناول الشاي الأخضر، مؤكدين أن الاعتدال هو الأساس، حيث قد يؤدي الإفراط في شربه إلى اضطرابات في المعدة أو تأثيرات على امتصاص الحديد لدى بعض الأشخاص.

