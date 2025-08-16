مصر تُعزي باكستان في ضحايا الفيضانات وتشدّد على التضامن الكامل

أعربت جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها ومواساتها لحكومة وشعب جمهورية باكستان الإسلامية الشقيق في عدد الضحايا الناتج عن الفيضانات الكارثية التي اجتاحت البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية وفقا لبيان اليوم الأربعاء، وقوفها الكامل والتضامن التام في هذه المحنة الإنسانية، وتعاطفها العميق مع أسر الضحايا، وتمنيها الشفاء العاجل للجرحى.

الوضع الراهن للكارثة وأرقام الضحايا

أعلنت السلطات المحلية أن عدد القتلى بسبب الأمطار الغزيرة والسيول في مناطق شمال غرب باكستان تجاوز 320 شخصًا خلال 48 ساعة فقط، مع تسجيل 307 وفاة في إقليم خيبر بختونخوا وحده، إلى جانب وقوع ضحايا في كشمير وبكستان شمال-غربيَّة

كما أفادت السلطات الوطنية بأن الكارثة أسفرت عن أكثر من 500 وفاة منذ أواخر يونيو، بحسب الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث



بدأت موجة الأمطار الغزيرة والسيول في أواخر يونيو واسفرت عن كوارث طبيعية في مختلف الأراضي الباكستانية، لكنها بلغ ذروتها في منتصف أغسطس في إقليم خيبر بختونخوا. شهدت المناطق الجبلية مثل بونير وإقليم باجور وباتاجرام وانهيارات أرضية وزحمة من السيول والانجرافات الأرضية المفاجئة.

وصنفت السلطات حالة الطوارئ في هذه المناطق وبدأت في تنفيذ عمليات إجلاء واسعة



جهود الإغاثة والتحديات



تواجه فرق الإنقاذ صعوبات جمة في الوصول إلى المناطق المنكوبة، بسبب الطرق المتدمرة وانقطاع الاتصالات. كما أن مساهمات جهات الإنقاذ تكاد لا تُشبع الاحتياجات الإنسانية، وسط استمرار تحذيرات الأرصاد من تواصل الأمطار حتى أواخر أغسطس الجاري