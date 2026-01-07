قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
مفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس| فيديو
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 7-1-2026
وزير الخارجية: نرفض الانتهاكات بحق المدنيين ونطالب بحمايتهم في السودان وغزة
ردا على مزاعم تقرير مضلل..المالية : رصيد الديون تشهد تراجعا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي
مدرب كوت ديفوار : نركز على منتخب مصر وليس محمد صلاح.. وهدفنا النهائي
الآثار: ترميم مسجد الأمير عثمان بمدينة جرجا وفقًا للمعايير العلمية
برلمان

النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس من كاتدرائية ميلاد المسيح ترسخ مبدأ المواطنة بين المصريين

الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب
الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب
أميرة خلف

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل تجديدا لرسائل الدولة المصرية الراسخة بشأن وحدة الصف الوطني، مؤكدا أن حرص الرئيس على تهنئة الإخوة الأقباط والتواجد معهم بصورة سنوية منذ عام 2015 أصبح تقليدا سياسيا واجتماعيا يعبر عن إيمان حقيقي بقيم المواطنة والتعايش.


وأضاف «محسب»، في بيان له، أن الرئيس السيسي نجح عبر خطابه في بث الطمأنينة داخل المجتمع المصري، لافتا إلى أن دعوته المتكررة للمصريين بعدم القلق والتمسك بالترابط فيما بينهم تعكس قراءة دقيقة للتحديات التي تواجه المنطقة بأسرها، حيث تمر دول الجوار باضطرابات وصراعات بينما تحافظ مصر على تماسكها بفضل هذا الرصيد الكبير من المحبة بين أبنائها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن عبارة الرئيس "مفيش إنتم وإحنا.. فيه إحنا" تعد من أهم الدلالات السياسية في الخطاب، لأنها تختصر فلسفة الجمهورية الجديدة التي تقوم على المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، مشيرا إلى أن الخطاب الرئاسي حمل رؤية متكاملة لبناء مجتمع قوي قادر على مواجهة الشائعات ومحاولات الوقيعة.

وأوضح النائب أن تأكيد الرئيس على أن الدولة لن تسمح لأي طرف بالإضرار بالعلاقة بين أبناء الوطن يحمل رسالة ردع واضحة لكل من يحاول العبث باستقرار الجبهة الداخلية، لافتا إلى أن هذه الرسالة تكتسب أهمية خاصة في ظل عالم يموج بالأزمات الاقتصادية والسياسية، ومع تنامي حروب الجيل الرابع التي تعتمد على إثارة الانقسامات داخل المجتمعات.

وأشار «محسب» إلى أن الرئيس السيسي ربط في كلمته بين حل المشكلات وبين الحفاظ على قوة الدولة، وهو ما يعكس خبرة السنوات الماضية، لافتا إلى أن مصر واجهت بالفعل منذ 2015 أوقاتا صعبة وأحداثا جساما، لكن التلاحم الشعبي كان دائما هو طوق النجاة، معتبرا أن استمرار هذا التلاحم هو الضمانة الأساسية لأي إصلاح أو تنمية.

وتابع: "المشاركة السنوية للرئيس في الاحتفال بعيد الميلاد تعطي نموذجا عمليا لما يجب أن تكون عليه العلاقة بين القيادة السياسية وجميع أطياف المجتمع، حيث تتقدم الدولة بخطوات ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والعدالة الاجتماعية، وتؤكد في الوقت ذاته احترامها لجميع المعتقدات الدينية".

وشدد النائب أيمن محسب على أن الكلمة الرئاسية أبرزت مكانة قداسة البابا تواضروس الثاني في قلب الرئيس وتقديره لدوره الوطني، موضحا أن ذلك يعكس إدراكا لأهمية المؤسسات الدينية في دعم الاستقرار المجتمعي ونشر قيم التسامح، قائلا: "خطاب الرئيس يرسخ فكرة أن الأعياد مناسبات جامعة لكل المصريين وليست مقتصرة على فئة بعينها".

الدكتور أيمن محسب كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الميلاد المجيد كاتدرائية ميلاد المسيح

