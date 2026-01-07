في صباح يوم عيد الميلاد المجيد.. محافظ بورسعيد يشارك شركاء الوطن احتفالاتهم | شاهد

شارك اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، الإخوة المسيحيين احتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث استهل جولته صباح اليوم بزيارة الكاتدرائية بحي الشرق، وكان في استقباله نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد، وذلك لمشاركة الأقباط فرحتهم بهذه المناسبة المجيدة، في أجواء تسودها المحبة والإخاء.

جاءت الزيارة بحضور اللواء محمد الجمسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية.

وخلال كلمته، جدد محافظ بورسعيد تهنئته لجموع أبناء مصر عامة، وأهالي بورسعيد بصفة خاصة، بعيد الميلاد المجيد، متمنيًا أن تعود الأعياد على مصر دائمًا بالخير والرخاء، وأن يواصل الجميع العمل بإخلاص من أجل رفعة الوطن وخدمة أبناء بورسعيد.

وشهدت الاحتفالية كلمات للقيادات الدينية بالمحافظة تم التأكيد خلالها على معاني الوحدة الوطنية، وأن المصريين نسيج واحد تجمعهم المحبة والسلام، و أن مصر نموذج فريد للتسامح، حيث يتشارك المسلمون والمسيحيون الأعياد في محبة صادقة

محافظ بورسعيد يشارك شركاء الوطن احتفالاتهم

ومن جانبه، رحب نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد بالحضور، معربًا عن سعادته بهذه الأجواء التي تعكس عمق المحبة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى الدروس الإنسانية المستفادة من هذه المناسبة العظيمة، ومتمنيًا لمحافظ بورسعيد والقيادات التنفيذية التوفيق في استكمال مشروعات التنمية لتكون بورسعيد نموذجًا يحتذى به.

وعقب ذلك، توجه محافظ بورسعيد إلى الكنيسة الإنجيلية بحي الشرق، لمشاركة الإخوة المسيحيين الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية والنواب، حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني، أعقبه عدد من الترانيم، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وخلال كلمته بالكنيسة الإنجيلية، نقل المحافظ تحيات وتهنئة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لأبناء محافظة بورسعيد، مؤكدًا أن روح التلاحم بين المسلمين والمسيحيين هي الركيزة الأساسية لقوة الوطن واستقراره.

ومن جانبه، رحب القس بهاء راعي الكنيسة الإنجيلية بالحضور، موجّهًا الشكر لمحافظ بورسعيد على حرصه الدائم على مشاركة أبناء المحافظة مناسباتهم المختلفة، مؤكدًا أن وحدة الشعب المصري هي سر قوته، وأن المصريين كالبنيان المرصوص.

واختُتمت الزيارتان بالتقاط الصور التذكارية، في أجواء عكست مشاعر المحبة والإخاء، وسط استعدادات مكثفة من المحافظة ورفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الخدمية والأمنية، لتوفير الأجواء المناسبة لاحتفالات الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.