مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

نظم حزب مستقبل وطن الشرقية بإشراف وحضور الدكتور محمد سليم امين الحزب بالشرقية عضو مجلس الشيوخ زيارة لعدد من الكنائس بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد وذلك في إطار الدور المجتمعى لحزب مستقبل وطن بالتواصل مع كافة أطياف المجتمع ومشاركتهم جميع مناسباتهم وأعيادهم.

أكد النائب محمد سليم عضو مجلس الشيوخ امين الحزب بالشرقية انه تم تكليف كافة أمناء المراكز والمدن بزيارة الكنائس وتقديم التهنئة للاخوة الأقباط بالإضافة الي تقديم الهدايا والورود والحلوى و"هدية الرئيس " للأطفال ومشاركة الأخوة الأقباط إحتفالاتهم بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأضاف أمين الحزب بالشرقية انه قام يرافقه وفد من أمانة الحزب بالشرقية بزيارة عدد من الكنائس بمدينة الزقازيق ضم اعضاء هيئة مكتب الحزب بالشرقية والأمناء المساعدين وأمناء الامانات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشيرا الي أن أعياد المسلمين والمسيحيين هي أعياد لجميع المصريين وترسيخاً للاخوة والمحبة والتعايش بين كافة أطياف المجتمع داعيا المولي عز وجل ان تنعم مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتستمر مسيرة التنمية والعطاء وبناء الوطن..

وأشار الدكتور محمد سليم امين الحزب بالشرقية إلى أن امانات الحزب بالمراكز والمدن قامت بزيارة الكنائس وقدموا التهنئة للأخوة الأقباط وتوزيع هدايا الرئيس عبد الفتاح السيسي علي الأطفال.. وإدخال البهجة والفرحة عليهم وسط حالة من البهجه والأخوة والتلاحم.

وأعرب أمين الحزب بالشرقية عن بالغ تهانيه لجميع الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكداً أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.