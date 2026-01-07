البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المحبة والوحدة الوطنية تمثل حجر الأساس لمصر واستقرارها، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاركته المستمرة للمصريين احتفالاتهم الدينية منذ عام 2015، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتقوية الروابط الإنسانية والوطنية بين الشعب والدولة.

وأشار البابا تواضروس ، خلال لقاء على التليفزيون المصري، إلى أن رسالة عيد الميلاد هذا العام ربطت بين ميلاد السيد المسيح والهدايا الثلاثة: الفرح، الستر، والمحبة.

وشرح البابا، أن الفرح ينعكس في تقدير الإنسان لكل لحظة من حياته، والستر يحمي الإنسان مثل الجلد الذي يغطي الجسد، بينما المحبة تمثل حب الله للإنسان وحب الإنسان للآخرين من خلال الشكر والصدق وفعل الخير.

الوحدة الوطنية وترابط المصريين

وأكد أن وحدة المصريين هي أساس الحفاظ على الوطن عبر العصور، مشيرًا إلى أن الترابط بين أبناء الشعب يتجلى في استقبال وفود الأزهر والمشاركة في المناسبات الدينية، وأن المصريين دائمًا يحرصون على التكاتف واللمة حول النيل، وهو جزء من طبيعتهم.

رسالة للعالم وقواتنا المسلحة

وجه البابا تواضروس رسالة للعالم قائلاً: "الحياة قصيرة، ومطامع الأرض لا تحقق حياة أبدية، الصلاح والصلاة تصنع المعجزات وتغير القلوب".

كما أشاد بدور قواتنا المسلحة وفخر المصريين بها، مشددًا على احترامها ومصداقيتها في تعزيز استقرار الوطن والحفاظ على قيمه.

وعلق قداسة البابا تواضروس الثاني، على العلاقة الإنسانية المباشرة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشعب المصري، مؤكداً أن هذه العلاقة تسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

وأشار البابا تواضروس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن دخول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح من الممر الأوسط، وسط جموع المصلين، يعكس مشهداً صادقاً للالتحام الشعبي بين القائد وشعبه.

وأضاف أن تفاعل المواطنين مع الرئيس، من خلال التحية والتصفيق والزغاريد والتقاط الصور، يعبر عن حالة فرح متبادل ويجسد عمق الروابط الإنسانية والوطنية.

وأكد أن هذا المشهد، رغم ما يحمله من مشقة على الرئيس، إلا أنه يحمل قيمة معنوية كبيرة ورسالة قوية عن القرب من المواطنين.

وفي معرض حديثه عن أهمية الوحدة الوطنية، شدد قداسة البابا على ضرورة تعزيز روح المحبة بين المصريين، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تظهر قيمة الوحدة في تقارب الناس وفهمهم لبعضهم البعض، مشيراً إلى أن أي مشكلة تقع في أي دولة بعيدة قد تؤثر على مصر اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

وتابع: إن الحفاظ على وحدة المصريين يجب أن يكون من أولويات الجميع، مؤكداً أن هذا النهج يعزز قوة المجتمع واستقراره.