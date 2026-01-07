قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية
لا يتضمن إساءة للأديان السماوية.. حيثيات المحكمة بـ«براءة فيلم الملحد»
البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر
إحالة البلوجر محمد آل باتشينو للمحاكمة بتهمة نشر محتوى خادش للحياء
مشاورات مصرية عمانية لبحث أزمات اليمن وفلسطين وقضايا المنطقة
تسريع وتيرة مشروعات الربط في مجال الغاز.. وزير البترول يلتقي رئيس قبرص
أعداد كبيرة من النازحين تغادر أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب
الأردن وتركيا يؤكدان على ضرورة دعم سوريا وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
عبر معبر رفح.. مصر تواصل إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة رغم معوقات الاحتلال
الثلوج تغطي شمال وغرب فرنسا.. وإلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس
وزير البترول: سيناريوهات استباقية لتوفير احتياجات محطات توليد الكهرباء
وزيرة خارجية كولومبيا تتوقع هجوما أمريكيا ضد بلادها
توك شو

البابا تواضروس: المحبة والوحدة الوطنية أساس استقرار مصر

منار عبد العظيم

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن المحبة والوحدة الوطنية تمثل حجر الأساس لمصر واستقرارها، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مشاركته المستمرة للمصريين احتفالاتهم الدينية منذ عام 2015، ما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتقوية الروابط الإنسانية والوطنية بين الشعب والدولة.

وأشار البابا تواضروس ، خلال لقاء على التليفزيون المصري، إلى أن رسالة عيد الميلاد هذا العام ربطت بين ميلاد السيد المسيح والهدايا الثلاثة: الفرح، الستر، والمحبة. 

وشرح البابا، أن الفرح ينعكس في تقدير الإنسان لكل لحظة من حياته، والستر يحمي الإنسان مثل الجلد الذي يغطي الجسد، بينما المحبة تمثل حب الله للإنسان وحب الإنسان للآخرين من خلال الشكر والصدق وفعل الخير.

الوحدة الوطنية وترابط المصريين

وأكد أن وحدة المصريين هي أساس الحفاظ على الوطن عبر العصور، مشيرًا إلى أن الترابط بين أبناء الشعب يتجلى في استقبال وفود الأزهر والمشاركة في المناسبات الدينية، وأن المصريين دائمًا يحرصون على التكاتف واللمة حول النيل، وهو جزء من طبيعتهم.

رسالة للعالم وقواتنا المسلحة

وجه البابا تواضروس رسالة للعالم قائلاً: "الحياة قصيرة، ومطامع الأرض لا تحقق حياة أبدية، الصلاح والصلاة تصنع المعجزات وتغير القلوب". 

كما أشاد بدور قواتنا المسلحة وفخر المصريين بها، مشددًا على احترامها ومصداقيتها في تعزيز استقرار الوطن والحفاظ على قيمه.

وعلق قداسة البابا تواضروس الثاني، على العلاقة الإنسانية المباشرة التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشعب المصري، مؤكداً أن هذه العلاقة تسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن.

وأشار البابا تواضروس، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد الرميحي، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن دخول الرئيس السيسي إلى كاتدرائية ميلاد المسيح من الممر الأوسط، وسط جموع المصلين، يعكس مشهداً صادقاً للالتحام الشعبي بين القائد وشعبه.

وأضاف أن تفاعل المواطنين مع الرئيس، من خلال التحية والتصفيق والزغاريد والتقاط الصور، يعبر عن حالة فرح متبادل ويجسد عمق الروابط الإنسانية والوطنية.

وأكد أن هذا المشهد، رغم ما يحمله من مشقة على الرئيس، إلا أنه يحمل قيمة معنوية كبيرة ورسالة قوية عن القرب من المواطنين.

وفي معرض حديثه عن أهمية الوحدة الوطنية، شدد قداسة البابا على ضرورة تعزيز روح المحبة بين المصريين، خصوصاً في أوقات الأزمات، حيث تظهر قيمة الوحدة في تقارب الناس وفهمهم لبعضهم البعض، مشيراً إلى أن أي مشكلة تقع في أي دولة بعيدة قد تؤثر على مصر اقتصادياً أو اجتماعياً أو سياسياً.

وتابع: إن الحفاظ على وحدة المصريين يجب أن يكون من أولويات الجميع، مؤكداً أن هذا النهج يعزز قوة المجتمع واستقراره.

قداسة البابا تواضروس الثاني ‏بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الرئيس عبد الفتاح السيسي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد الميلاد

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر للقضايا المعاصرة: لا يوجد في الإسلام وقت وقت بلا فائدة

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

الأوقاف تعلن نتيجة قرعة الحج للعاملين على نفقتهم الخاصة 1447هـ

بالصور

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

مستقبل وطن الشرقية يشارك الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد

محافظ الشرقية يزور المطرانية والكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد

