الرئيس السيسي يشيد بجهود السعودية لاستضافة مؤتمر شامل يجمع المكونات الجنوبية اليمنية
قرار عاجل من الشيوخ بشأن مد فترة الطعن على القيمة الإيجارية بقانون الضريبة العقارية
خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية السعودية..تطابق مواقف القاهرة والرياض حول أزمات المنطقة
صندوق مكافحة الإدمان: تنفيذ 1264 فعالية لرفع الوعي بخطورة التعاطي
الجيش الإسرائيلي يحذر من مخطط إيراني لاغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع
وزير الخارجية الألماني: الشعب الفنزويلي وحده من يجب أن يقرر مستقبله
اتحاد الكرة يعلق على لقاء مصر وبنين: رحلة البحث عن النجمة الثامنة مستمرة
فى منتصف تعاملات اليوم.. الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه
الجيش السوداني يسقط مسيرات للدعم السريع استهدفت مقر قيادة الفرقة 19 وقاعدة مروي
عقوبات الإدارات المخالفة تثير جدلًا في مجلس الشيوخ
ألمانيا تعلن إرسال شحنة مساعدات إنسانية جديدة إلى قطاع غزة عبر مصر
في ذكرى ميلاده الـ 80.. قطوف من حياة الإمام الأكبر أحمد الطيب
بمناسبة عيد الميلاد المجيد.. برقية تهنئة من محافظ مطروح إلى قداسة البابا تواضروس الثاني

ايمن محمود

بعث  اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، ، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وجاء فيها: "يسعدني ويشرفني أن أتقدم لقداستكم  بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة "عيـد الميلاد المجيـد"، سائلين المولى عز وجل دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي".

كما بعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة  لنيافة الأنبا كاراس  أسقف مطروح والخمس مدن الغربية ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية  وعدد من الوزراء والمحافظين الأقباط. 
مهنئا  أقباط مصر بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة بهذه المناسبة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه وسوء ،وأن ينعم عليها بالأمن والأمان والاستقرار .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق شارك الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، في احتفالية بداية العام الجديد 2026 التي نظمتها شركة CSCEC الصينية، المنفذة لمنطقة أبراج الداون تاون بمدينة العلمين الجديدة، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين المصري والصيني.

جاء ذلك بحضور كلٍ من السيد يانج يي القنصل الصيني بمصر، والذي يضطلع بدور مهم في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والصين، والمهندس محمد خليل والمحاسب شريف دراج، نواب رئيس الجهاز، والمهندس سعد ياسين، معاون رئيس الجهاز، والسيد تشن وي تشنج مدير مشروع أبراج الداون تاون والسيد زانج جالي مدير مشروع بحيرات الداون تاون والأستاذ أحمد عبد الناصر، نائب مدير الأمن، وذلك إلى جانب حضور قيادات شركة CSCEC، وممثليها، وعدد من العاملين والقائمين على تنفيذ مشروع منطقة الداون تاون.

وشهدت الاحتفالية عروضًا شعبية صينية، إضافة إلى كلمة ترحيب ألقاها السيد تشن وي تشنج، مدير مشروع أبراج الداون تاون، أعرب خلالها عن تقديره للتعاون المثمر مع جهاز مدينة العلمين الجديدة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يسهم في دفع معدلات التنفيذ بالمشروع.

وعقب ذلك، ألقى القنصل الصيني في مصر السيد يانج يي كلمته، حيث رحّب خلالها بالدكتور مهندس محمد خلف الله، مثمنًا جهوده ودوره في دعم مشروعات التعاون المشترك، ومؤكدًا عمق ومتانة العلاقات المصرية الصينية، وما تشهده من تطور متسارع وتنسيق دائم في مختلف المجالات، لاسيما في مشروعات التنمية العمرانية الكبرى، بما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي سياق متصل، نقل الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، تحية المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، مرحبًا بالحضور، ومعربًا عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، ومؤكدًا أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين مصر والصين، في إطار رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة ومدن الجيل الرابع.

وأشار رئيس الجهاز إلى أهمية الشراكة مع الشركات العالمية الكبرى، وعلى رأسها شركة CSCEC، لما لها من دور بارز في تنفيذ مشروعات متميزة تضيف إلى مكانة مدينة العلمين الجديدة كإحدى أهم المدن الساحلية والعمرانية على مستوى المنطقة.

