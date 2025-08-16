سفير مصر في لاهاي يتسلم قطعًا أثرية تنتمي إلى الحضارة المصرية القديمة من هولندا | صور

تسلّم السفير عماد حنا، سفير جمهورية مصر العربية في لاهاي، مجموعةً من القطع الأثرية النادرة التي يرجع تاريخها إلى الحضارة المصرية القديمة، وذلك من المتحف الوطني الهولندي، بعد أن ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.



وأعرب السفير المصري، خلال مراسم التسليم، عن بالغ شكره للجانب الهولندي على التعاون المثمر لاستعادة هذه القطع الأثرية النادرة، مؤكدًا على ما تمثله هذه الخطوة المُقدرة من حرص مشترك على حماية التراث الإنساني والحضاري، وتدعم الجهود العالمية الرامية للحفاظ على الآثار وحمايتها من التهريب.

وأشار حنا في هذا السياق إلى أن استعادة هذه القطع إنما تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لاسترداد الآثار المصرية المهربة، والتي تخضع لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ وتعديلاته، والحفاظ عليها للأجيال القادمة.