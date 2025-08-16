ترامب يتفق مع بوتين على الغاء التصويت عبر البريد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتفق معه على أن السماح للناخبين بإرسال بطاقات الاقتراع عن طريق البريد يعرض نزاهة الانتخابات للخطر.

قال ترامب لبرنامج "هانيتي" على قناة فوكس نيوز، بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات بين الزعيمين في ألاسكا: "قال فلاديمير بوتين، الرجل الذكي، إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة بالتصويت عبر البريد. وأضاف: لا توجد دولة في العالم تستخدم هذه التقنية حاليًا".

واستشهد ترامب، الذي روج لرواية كاذبة مفادها أنه، وليس الديمقراطي جو بايدن، هو الذي فاز في انتخابات 2020، باتفاقه مع بوتين بشأن التصويت الغيابي بينما كان يضغط على قادة الجمهوريين لبذل جهد أكبر من أجل المضي قدمًا في إصلاح نظام التصويت الأمريكي الذي سعى إليه منذ فترة طويلة.

وكان ترامب قد صوّت عبر البريد في بعض الانتخابات السابقة وحثّ أنصاره على القيام بذلك في عام ٢٠٢٤.