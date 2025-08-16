قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حظر تحصيل أي مبالغ مالية خارج مصروفات المدارس القانونية بالعام الدراسي الجديد
بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب
مصدر دبلوماسي: واشنطن عرضت على كييف ضمانات أمنية مشابهة للناتو
تجمعها صلة قرابة بمحمد صلاح.. تفاصيل الوداع الأخير لوالدة صبحي خليل بمسقط رأسه في الغربية
الأهلي يكشف لصدى البلد موقفه من التعاقد مع إبراهيم عادل
مصر تؤكد دعمها الكامل للجزائر وتنسيق المواقف حول غزة وليبيا
نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده
الليلة .. نشاط رياح يلطف الأجواء والموجة الحارة انكسرت
في غياب والد محمد صلاح.. الفنان صبحي خليل يشيع جثمان والدته في مسقط رأسه بالغربية
تراجع تاريخي في أسعار السيارات بمصر.. انخفاضات تصل إلى 400 ألف جنيه في يوم
الأهلي يسعى لتجهيز إمام ومروان لمواجهتي المحلة وبيراميدز
وزنه 15 كيلو .. استئصال ورم متشعب من معدة مريض بشبرا الخيمة
أخبار العالم

ترامب يتفق مع بوتين على الغاء التصويت عبر البريد

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
محمد على

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يتفق معه على أن السماح للناخبين بإرسال بطاقات الاقتراع عن طريق البريد يعرض نزاهة الانتخابات للخطر.

قال ترامب لبرنامج "هانيتي" على قناة فوكس نيوز، بعد اجتماع استمر قرابة ثلاث ساعات بين الزعيمين في ألاسكا: "قال فلاديمير بوتين، الرجل الذكي، إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة بالتصويت عبر البريد. وأضاف: لا توجد دولة في العالم تستخدم هذه التقنية حاليًا".

واستشهد ترامب، الذي روج لرواية كاذبة مفادها أنه، وليس الديمقراطي جو بايدن، هو الذي فاز في انتخابات 2020، باتفاقه مع بوتين بشأن التصويت الغيابي بينما كان يضغط على قادة الجمهوريين لبذل جهد أكبر من أجل المضي قدمًا في إصلاح نظام التصويت الأمريكي الذي سعى إليه منذ فترة طويلة.

وكان ترامب قد صوّت عبر البريد في بعض الانتخابات السابقة وحثّ أنصاره على القيام بذلك في عام ٢٠٢٤.

