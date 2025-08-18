قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة باراك الرابعة إلى بيروت.. واشنطن تدفع لتثبيت وقف إطلاق النار وسط انقسام لبناني
اليوم| آخر فرصة للتسجيل بمرحلة تقليل الاغتراب.. رابط مباشر للتسجيل
تعاون ضخم بين سامسونج وتيسلا .. شاشات OLED للروبوت البشري Optimus
هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب
رحلة العمرة بالتقسيط على 10أشهر بدون فوائد للصحفيين وأسرهم
روسيا توافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التزامات تمنع توسع الناتو
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا توافق على ضمانات أمنية لأوكرانيا مقابل التزامات تمنع توسع الناتو

بوتين
بوتين
القسم الخارجي

كشفت وكالة رويترز، اليوم الأحد، أن روسيا أبدت استعدادها لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا في إطار المحادثات الجارية لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها بحاجة إلى تلقي ضمانات مماثلة لحماية مصالحها وأمنها القومي.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات، إن موسكو أبدت مرونة أكبر في النقاشات الأخيرة، حيث أبدت استعدادها لدراسة ترتيبات أمنية يمكن أن تطمئن كييف وتحد من المخاطر المستقبلية. إلا أن روسيا تصر على أن أي اتفاق لا بد أن يتضمن التزامات متبادلة، بما في ذلك ضمانات تمنع توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو) على حدودها أو استخدام الأراضي الأوكرانية كمنصة لتهديد الأمن الروسي.

وبحسب التقرير، فإن الضمانات التي تبحثها الأطراف تشمل التزامات بعدم الاعتداء، وإنشاء آليات مراقبة مشتركة، إضافة إلى ترتيبات خاصة تتعلق بالحد من الأسلحة الثقيلة في المناطق الحدودية. إلا أن المفاوضات لا تزال معقدة، وسط خلافات حول تفسير بعض البنود، خاصة فيما يتعلق بوضع المناطق الشرقية المحتلة من أوكرانيا ومستقبلها القانوني والسياسي.

ويرى مراقبون أن قبول روسيا بمبدأ تقديم ضمانات لأوكرانيا يمثل تحولًا مهمًا في موقفها، بعد أشهر من رفضها العلني لأي التزامات قد تُقيّد حريتها العسكرية. غير أن موسكو ربطت ذلك بالحصول على ضمانات مقابلة، معتبرة أن "الأمن لا يمكن أن يكون أحادي الجانب"، في إشارة إلى أنها لن تقبل اتفاقًا يضمن سلامة أوكرانيا دون معالجة مخاوفها الخاصة.

في المقابل، أكدت كييف عبر متحدثين رسميين أن الضمانات الأمنية تمثل أولوية قصوى، خاصة بعد التجارب السابقة التي أثبتت – حسب قولها – هشاشة التعهدات الروسية. وتشدد أوكرانيا على ضرورة وجود ضمانات ملزمة دوليًا، بمشاركة قوى غربية كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لضمان فعاليتها وعدم الاكتفاء بوعود ثنائية.

أما الدول الأوروبية، فقد أبدت ترحيبًا حذرًا بالخطوة، لكنها أكدت أن أي ضمانات يجب أن تكون جزءًا من تسوية شاملة تأخذ في الاعتبار سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. فيما أشار دبلوماسيون غربيون إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن الضمانات قد يكون مدخلًا لوقف إطلاق النار، لكنه لن يحل كل الخلافات العميقة بين موسكو وكييف.

من جانب آخر، يرى خبراء في شؤون الأمن الدولي أن المطلب الروسي بالحصول على ضمانات مقابلة يضع الغرب أمام معادلة صعبة، إذ يتطلب التزامات واضحة من حلف الناتو بعدم التوسع شرقًا أو إقامة قواعد عسكرية جديدة بالقرب من الحدود الروسية، وهو أمر قد يثير انقسامات داخل التحالف الغربي.

ورغم الأجواء المشحونة، يعتقد محللون أن مجرد طرح فكرة "الضمانات المتبادلة" يمثل إشارة إلى أن الطرفين يبحثان عن مخرج سياسي للحرب، حتى وإن كان الطريق طويلاً ومعقدًا. 

ويشير هؤلاء إلى أن أي اتفاق سيحتاج إلى رعاية دولية واسعة، ربما عبر الأمم المتحدة أو عبر مؤتمر دولي خاص، لضمان تنفيذه ومتابعة التزام الطرفين ببنوده.

روسيا الحرب موسكو حلف شمال الأطلسي أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكارت الموحد

الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته

حادث مطاردة فتيات الواحات

اعترافات طالب اقتصاد وسياسة بحادث مطاردة فتيات الواحات: البنات هي اللي كسرت عليا

دينا علاء

بعد أيام من الصمت.. التفاصيل الكاملة لإنهاء حياة بطلة سموحة دينا علاء

معاشات سبتمبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025 بعد آخر قرار بالزيادة

البلوجر لي لي

الداخلية تعلن سقوط البلوجر لي لي بسبب فيديوهات رقص بملابس خادشة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الاثنين 18 أغسطس (آخر تحديث)

تنسيق الجامعات 2025

تبدأ في هذا الموعد.. رابط مباشر للتسجيل في المرحلة الثالثة 2025

المتهمين

الداخلية تضبط المتهم بـ سحل زوجة شقيقه على السلالم في الشرقية| فيديو

ترشيحاتنا

المشتبه فيه في الواقعة

أول صورة للمشتبه فيه بقتــ.ل زوجته بطلة سموحة دينا علاء

جهود متنوعة

أخبار أسوان| مشروع لوحات فنية.. إنتظام تشغيل محطات المياه.. ومتابعة لتطبيق قانون الإيجار القديم

دينا علاء

أرجو عدم التلاعب.. أول تصريحات لوالد بطلة سموحة دينا علاء

بالصور

أميرات ديزني.. ناقد موضة يعلق على فستان أصالة في لبنان| صور

أصالة
أصالة
أصالة

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل مؤلـ.مة في حـ.ادث سيدة الشرقية

شبيه زيزو

مفاجأة غريبة.. زيزو يظهر في تدريبات نادي الزمالك.. إيه الحكاية

علاء الساحر

فيديو الاحتجاز .. قرار عاجل بشأن البلوجر علاء الساحر وطليقته و2 آخرين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد