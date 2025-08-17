أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة

حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأحد من "عواقب"، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا، في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام بشأن أوكرانيا، وذلك قبيل اجتماع مهم في البيت الأبيض.

وقال روبيو لشبكة NBC الأمريكية: "إذا لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق هنا في أي وقت، فستكون هناك عواقب. ليس فقط عواقب استمرار الحرب، بل عواقب استمرار جميع تلك العقوبات، وربما عقوبات جديدة تُضاف إليها".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ، إن اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين أوكرانيا وروسيا "ليس مستحيلاً"، على الرغم من اتفاق القادة الأمريكيين والأوكرانيين والروس على أن أفضل نتيجة هي اتفاق سلام يُنهي الحرب نهائياً.

وأضاف روبيو لبرنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي نيوز: "اتفق الجميع على أن أفضل طريقة لإنهاء هذا الصراع هي من خلال اتفاق سلام شامل، ولا شك في ذلك. أعني، من يعارض حقيقة أننا سنأتي إليكم غداً ونقول: 'لدينا اتفاق سلام شامل، وقد انتهى'؟ أعتقد أن هذه هي أفضل طريقة لإنهاء الحرب".

وأشار روبيو إلى أنه: "الآن، فيما يتعلق بضرورة وقف إطلاق النار في الطريق إلى هناك، حسناً، لقد دافعنا عن ذلك، وللأسف، لم يوافق الروس على ذلك حتى الآن".

تأتي تعليقات روبيو بعد أيام من عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ألاسكا، حيث التقى لعدة ساعات بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووفد من القادة الروس.