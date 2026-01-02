قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد وفاة جون ماجد.. كيفية حماية الأطفال من الغرق في حمامات السباحة

محمد غالي

يعد غرق الاطفال في حمامات السباحة من اكثر الحوادث المأساوية التي يمكن الوقاية منها بسهولة من خلال الالتزام بعدد من الاجراءات البسيطة، في مقدمتها عدم ترك الطفل دون اشراف ولو لثوان معدودة، وتأمين حمامات السباحة بسياج محكم وبوابة مغلقة.

غرق الاطفال في حمامات السباحة

وذلك مع تعليم الاطفال مهارات السباحة الاساسية، وتوفير ادوات السلامة مثل سترات الطفو، الى جانب تركيب اجهزة انذار تنبه عند سقوط اي جسم في الماء.

الغرق

كل احد معرض للغرق ولكن لا ينبغي لاحد ان يغرق

ووفق تقديرات منظمة الصحة العالمية، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الغرق على مستوى العالم نحو 300000 حالة وفاة خلال عام 2021، كان نصيب اقليم شرق المتوسط منها 12 في المئة بما يعادل 35000 حالة وفاة، ليسجل الاقليم ثاني اعلى معدل وفيات بسبب الغرق بين جميع اقاليم المنظمة.

واشارت التقديرات الصحية العالمية لعام 2021 الى ان الغرق يمثل ثاني سبب رئيسي للوفاة بين الاطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 5 و14 سنة في اقليم شرق المتوسط، حيث تمثل هذه الفئة العمرية نحو 23.4 في المئة من اجمالي وفيات الغرق في الاقليم.

كما سجل الاقليم اعلى معدل للوفيات الناجمة عن الغرق بين الاطفال حتى سن 4 سنوات مقارنة بباقي اقاليم منظمة الصحة العالمية، الى جانب تسجيله اعلى معدل وفيات في البلدان منخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، بالاضافة الى ثاني اعلى معدل وفيات في البلدان مرتفعة الدخل.

وبالرغم من تسجيل بعض التراجع في معدلات وفيات الغرق، فان اقليم شرق المتوسط شهد ثاني اقل انخفاض في هذه المعدلات عالميا، ما يؤكد الحاجة الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز اجراءات الوقاية، خاصة مع نجاح بعض دول الاقليم في تطبيق تدخلات ساهمت في خفض معدلات الوفاة.

ودعت منظمة الصحة العالمية جميع اصحاب المصلحة الى احياء اليوم العالمي للوقاية من الغرق، بما يشمل الحكومات ووكالات الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الاكاديمية والافراد، من خلال تسليط الضوء على اهمية التحرك العاجل والمنسق لاعتماد تدابير مثبتة الفعالية.

الغرق

وتشمل هذه التدابير تركيب حواجز للتحكم في الوصول الى المسطحات المائية، وتوفير اماكن امنة بعيدا عن المياه للاطفال قبل سن المدرسة مثل الحضانات المزودة برعاية متخصصة، وتعليم مهارات السباحة والسلامة في المياه والانقاذ الامن، وتدريب المارة على مهارات الانقاذ والانعاش، ووضع وتطبيق لوائح الابحار الامن للقوارب وسفن الركاب والشحن، الى جانب تحسين ادارة مخاطر السيول.

وفي هذا السياق، كلف قرار جديد للجمعية العامة للامم المتحدة منظمة الصحة العالمية بتنسيق الجهود المتعلقة بالوقاية من الغرق داخل منظومة الامم المتحدة، حيث تتولى المنظمة التحضيرات لليوم العالمي للوقاية من الغرق عبر تنظيم حدث عالمي للتدشين، وانتاج مواد توعوية، ودعم الانشطة المحلية والوطنية في مختلف الدول.

كما اطلقت المنظمة مبادرة التحول الازرق من اجل اليوم العالمي للوقاية من الغرق، والتي تقوم فكرتها على اضاءة احد المعالم البارزة باللون الازرق مساء 25 يوليو، بالتعاون مع السلطات المحلية، بهدف لفت الانتباه الى خطورة الغرق وسبل الوقاية منه.

واوصت المنظمة باستخدام هاشتاغ الوقاية_من_الغرق على وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية باليوم العالمي وتعزيز الرسائل الهادفة للحد من وفيات الغرق، خاصة بين الاطفال.

الغرق

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

توفي صباح اليوم الجمعة في ساعة مبكرة، اللاعب جون ماجد لاعب السباحة من ذوي الهمم بنادي الغابة والذي تواجد في الرعاية المركزة عقب حادث غرق داخل حمام سباحة نادي الغابة الرياضي.

وكان جون ماجد، البالغ من العمر 18 عاما، يمارس رياضة السباحة بنادى الغابة، ليتعرض لحادث غرق بعد شعوره بحالة إعياء داخل المياه وظهور تشنجات مفاجئة، ما عرضه لخطر الغرق و تمكنت الفرق الطبية من إسعافه، ونقل إلى المستشفى في الرعاية المركزة مع توقف وظائف المخ بالكامل.

غرق المسابح غرق الاطفال حمامات السباحة غرق الاطفال في حمامات السباحة

