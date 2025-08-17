قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اوتار الركبة ..تفاصيل إصابة وسام أبو علي بعد الانتقال لـ كولومبوس كرو الأمريكي
أوكرانيا السبب.. وزير الخارجية الأمريكي يحذر روسيا من فرض عقوبات جديدة
عبر البث المباشر.. الجامع الأزهر يطلق أولى فعاليات البرنامج الصيفي النوعي بالأروقة
إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات
رد رسمي من انتر ميلان حول مفاوضات الهلال مع هاكان
استمرار التراجع.. سعر الدولار في مصر الآن
ما هي الباقيات الصالحات؟.. 4 كلمات ثوابها عظيم وأجرها باقٍ
رئيس الوزراء الفلسطيني: الموقف المصري المعارض للتهجير أنقذ القضية
دعم مالي عاجل.. هيئة قناة السويس تزف بشرى للنادي الإسماعيلي
رئيس الوزراء يؤكد رفض تهجير الفلسطينيين واستمرار دعم مصر للقضية
خلال استقبال مدبولي لرئيس وزراء فلسطين .. مصر تؤكد موقفها الثابت من القضية الفلسطينية ورفض التهجير
تشكيل قمة أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زيلينسكي: لا مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين

زيلينسكي
زيلينسكي
القسم الخارجي

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وجود أي مؤشرات ملموسة لعقد قمة ثلاثية تجمعه مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، في إطار الجهود الدولية الرامية لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين بين موسكو وكييف.

تصريحات زيلينسكي

جاء تصريح زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقده في كييف، حيث أكد أن بلاده لم تتلقَّ حتى الآن أي مقترح رسمي بشأن اجتماع ثلاثي على مستوى القادة. 

وأوضح أن الحديث المتداول في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية حول قمة محتملة "لا يتجاوز التكهنات"، مشددًا على أن أوكرانيا ستنظر بجدية في أي مبادرة تهدف لتحقيق سلام عادل ومستدام، لكن على أساس احترام سيادة بلاده ووحدة أراضيها.

وأضاف: "نحن منفتحون على أي مساعٍ دبلوماسية يمكن أن توقف نزيف الدم وتعيد الاستقرار إلى أوروبا، لكننا لم نتلقَّ أي دعوة رسمية حتى الآن، ولا توجد مؤشرات حقيقية على عقد قمة ثلاثية بهذا الشكل".

الدور الأمريكي والجدل الدائر

ويأتي تصريح زيلينسكي بعد أيام من لقاء جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، حيث ناقشا الملف الأوكراني بشكل موسع. وقد أثارت تلك المحادثات جدلًا واسعًا، خاصة بعد أن ترددت أنباء عن مقترحات روسية تطالب بمنح موسكو سيطرة كاملة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك كشرط أساسي لوقف الحرب.

ويرى مراقبون أن ترامب يسعى لإظهار نفسه كوسيط قادر على إنهاء النزاع الأوكراني الروسي عبر صفقة كبرى، لكن هذا الطرح يواجه معارضة أوروبية وأوكرانية واسعة، لكونه يتعارض مع مبدأ وحدة الأراضي الأوكرانية.

الموقف الأوروبي

الاتحاد الأوروبي من جانبه شدد على ضرورة أن تكون أي مفاوضات للسلام شاملة وشفافة، وبمشاركة مباشرة من كييف. وأكدت المفوضية الأوروبية أن "أي اتفاق سلام يجب أن يحظى بموافقة الشعب الأوكراني"، في إشارة إلى رفض القارة العجوز فرض حلول أحادية الجانب.

وفي هذا السياق، أشارت مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن عدداً من القادة سيشاركون في لقاء مرتقب بواشنطن إلى جانب زيلينسكي وترامب، في محاولة لتعزيز الموقف الأوكراني والتأكيد على أن مستقبل البلاد لا يمكن أن يُقرر دون مشاركة قيادتها الشرعية.

حسابات كييف الداخلية

من جهة أخرى، يدرك زيلينسكي أن أي تنازلات إقليمية قد تثير عاصفة سياسية داخلية وتُفقد حكومته الكثير من الدعم الشعبي. لذلك، فإن موقفه الحذر من الحديث عن قمة ثلاثية يعكس إدراكه لحساسية المفاوضات، خصوصًا مع استمرار المعارك في جبهات عدة شرق البلاد، وتصاعد الخسائر البشرية والمادية.

كما يواجه الرئيس الأوكراني ضغوطًا من عائلات الجنود والأسرى الذين يطالبون بمزيد من الوضوح بشأن استراتيجيات التفاوض، وتطمينات بأن التضحيات التي قدموها لن تذهب سدى.

تصريحات زيلينسكي حول غياب أي مؤشرات على عقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين، تعكس حالة من الغموض التي تحيط بالجهود الدولية لإيجاد مخرج للأزمة الأوكرانية. فبينما تسعى بعض الأطراف لفرض حلول سريعة، يتمسك الجانب الأوكراني بمبدأ السيادة ووحدة الأرض كشرط أساسي لأي اتفاق.

زيلينسكي ترامب بوتين اوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

مشغولات ذهبية

فقد جميع مكاسب الأسبوع.. هبوط قوي في أسعار الذهب بمصر

ترشيحاتنا

أمين (البحوث الإسلامية) يتفقَّد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أمين البحوث الإسلامية يتفقد اختبارات الابتعاث لإحياء ليالي رمضان 1447هـ

أذكار المساء

أذكار المساء مكتوبة.. 7 أدعية وردت عن السنة النبوية

الدكتور عباس شومان

تفسد الأخلاق.. عباس شومان يحذر الشباب من لعبة الروبلكس

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

شهيد الأبوة

شهيد الأبوة.. القصة الكاملة لوفاة تيمور تيمور غرقا أثناء إنقاذ ابنه

المتهمين

الداخلية: القبض على شخصين تحرشا بفتاة في الشيخ زايد

المتهم

عاطل يتسلق مواسير عقار ويسرق هاتفا محمولا من داخل شقة بالدقهلية

واقعة الدقهلية

الداخلية بالمرصاد| شاهد.. لحظة تعدي عاملين على فتاة بعد معاكستها بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كان زمان

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رمسيس الأول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم بلا أقنعة!

المزيد