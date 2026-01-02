اقتحام مسجد وتخريب أراضٍ زراعية.. تصعيد إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية

أفادت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اقتحاماتها لمناطق متفرقة في الضفة الغربية، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين.

مسجدًا في قرية دير بلوط

وأوضحت أن مستوطنين اقتحموا صباح اليوم مسجدًا في قرية دير بلوط غرب سلفيت، وعبثوا بمحتوياته وألحقوا به أضرارًا جسيمة، مشيرة إلى أن القرية تشهد اعتداءات متكررة تستهدف الممتلكات الفلسطينية.

قوات الاحتلال

وأضافت السلامين أن قوات الاحتلال باشرت أعمال تجريف واسعة للأراضي الزراعية في بلدة ترمسعيا شمال غرب رام الله، حيث تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية تجريف مساحات كبيرة واقتلاع أكثر من 4 آلاف شجرة زيتون، إلى جانب تجريف أراضٍ محيطة بمنازل عائلة أبو عواد في البلدة نفسها.

تنفيذ اعتقالات في عدة مناطق

كما ذكرت أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ساحور ومدينة بيت لحم، وسط أنباء عن تنفيذ اعتقالات في عدة مناطق من الضفة الغربية، إضافة إلى مداهمات متكررة للقرى والبلدات الفلسطينية، فيما أُصيب أحد المواطنين في مدينة جنين.

وأكدت مراسلة القاهرة الإخبارية استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية شمال الضفة الغربية، خصوصًا في مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم، حيث تواصل قوات الاحتلال تجريف وتدمير منازل فلسطينية داخل مخيم نور شمس، في ظل تصعيد ميداني متواصل.