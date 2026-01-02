قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة الجزائر والكونغو الديمقراطية في كأس أمم أفريقيا
الصور الأولى لـ أنجلينا جولي من معبر رفح في سيناء لتفقد مساعدات غزة
القبض على سايس يمارس أعمال البلطجة على المواطنين بشبرا
قرار عاجل بشأن صبي صور زميله عاريا ونشر الفيديو
مهما بلغت قدراتك ومواهبك.. خطيب المسجد الحرام يحذر: لا تركن إلى نفسك
تغييرات كبيرة .. عبير فؤاد تكشف عن مفاجآت لمواليد برج السرطان
أنجلينا جولي تواصل تقديم رسالتها الإنسانية من معبر رفح
أنجلينا جولي تتفقد معبر رفح البري للاطلاع على جهود إغاثة الفلسطينيين
رحلة تحول غير مسبوقة.. الرعاية الصحية تستعرض إنجازاتها مع بداية 2026
حكاية نجيب محفوظ مع أم كلثوم.. كيف سكنت كوكب الشرق وجدان أديب نوبل؟
الأهلي يخاطب رابطه الأندية بشأن أزمة موعد مباراة وادي دجلة
صعب جدا.. أيمان العاصي تعلن إصابتها بفيروس جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خطيب الجمعة: سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بالتفكير السليم

أ.د. محمد الجندي
أ.د. محمد الجندي
شيماء جمال

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والتي دار موضوعها حول «رسائل العقل في الإسلام»، أكد خلالها أن سلامة الكون والوجود الإنساني مرهونة بسلامة التفكير السليم، إذ إن رسالة العقل في هذا الوجود تنبثق في مسارات ضبطها الإسلام، فالإنسان لم يُخلق إلا ليبني ويعمر في هذا الكون، ولا يتحقق البناء إلا من خلال عقل واعي وسليم، لذلك كان العقل مناط التكليف البشري وبه ميزه الحق سبحانه وتعالى عن سائر المخلوقات، ولذلك رفع الله التكليف عن المجنون، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: (رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتّى يَعْقِلَ)، مبينًا أن الرسالة الأولى للعقل في هذا الوجود هي رسالة وعي من أجل ضبط مسيرة الإنسان في الحياة، لأن العقل يمثل البوصلة التي تحرك سائر الجسد في مسارات صحيحة، ومحل العقل هو القلب، كما قال تعالى: «أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ».

وأضاف الأمين العام، أن العقل هو أداة التفكير والتمييز، ومن ثم كان لزامًا علينا أن نضبط هذه الأداة من خلال الوعي ونحصنها من كل ما يشوبها في هذا الوجود، حتى ينشأ وعي سليم يقود الإنسان إلى الطريق المستقيم ويضمن له الحكم الرشيد في جميع أموره، ومن أجل هذا حرَّم الله تعالى كل ما من شأنه أن يؤثر على عقل الإنسان، كتحريم الخمر والمسكرات، لأن العقل هو الذي يوجّه القلب إلى وجهته الصحيحة، ويعين الإنسان على السير في إطار سليم دون اضطراب أو ترنّح، وبغير العقل يختل ميزان الإنسان، موضحًا أن العقل هو الذي يوجه العاطفة ويضبط كيان الإنسان في كل شيء، ويقوده إلى التدين الصحيح، وهو الذي يدفعه إلى الحفاظ على الصلاة في أوقاتها، والتأمل في سبب الوجود، كما قال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون)، ولهذا يحرِّك العقل الجوارح لتقف بين يدي الله، حفاظًا على عبادة الصلاة في أوقاتها.

وأشار الأمين العام، إلى موقف السلف الصالح، التي تعكس حسن إدراكهم ووعيهم الناتج عن سلامة عقولهم، مستشهدًا بما روي عن العلامة القواريري، شيخ الإمام البخاري، أنه تأخر يومًا عن صلاة العشاء في جماعة بسبب أضياف نزلوا عنده، فطاف أرض العراق بحثًا عن مسجد لم يصل العشاء بعد، فلم يجد، وكان الدافع إلى ذلك حرصه على العبادة ونابعًا من عقل واع يدرك قيمة صلاة الجماعة، فلما عاد إلى بيته صلى العشاء سبعًا وعشرين مرة طمعًا في أجر صلاة الجماعة، ثم نام فرأى في منامه قوما يسبقونه بخيولهم، فقال له قائل: هوِّن على فرسك فلن تدركنا، وذلك تأكيدًا على أن الحفاظ على العبادة والحرص عليها إنما هو ثمرة العقل الواعي.

وشدد «الجندي» على ضرورة حماية عقول الشباب من آفة الإدمان والمخدرات، ومن صور الاستقطاب الإلكتروني التي تعمل على تغييب العقول وتعطيل قدرة شبابنا على الإدراك والتمييز السليم، محذرًا من انتشار معارف وأفكار مطروحة لا أصل لها ولا سند، ولا يُعرف من يقف وراءها، وهي أفكار بلا هوية، تهدف إلى هدم البناء وسلامة الفكر، وتفريغ الإنسان من دوره الحقيقي في الإعمار والإنتاج، مؤكدًا أن الحل يكمن في سلامة العقل وتحصينه بالوعي السليم، من خلال التربية الصحيحة، وتعزيز قيم الإنتماء، وبناء القدرة على التمييز والنقد، لأن العقل الواعي هو الذي يذِّكر الإنسان بالحساب على كلِّ ما يقوم به، ويجعله مدركًا أنه مسؤول أمام الله والمجتمع عن كل تصرفاته.

وبين الأمين العام، أن العمر محسوب على الإنسان، وأن الله خلقنا للعمار والبناء والصناعة وإقامة الحضارة، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال العقل السليم الذي يدرك قيمة الوقت ويحسن استثماره، مستشهدًا بما رُوي عن سيدنا الفضيل، أنه مرَّ برجل فقال له: كم عمرك؟ فقال: ستون عامًا، فقال له: منذ ستين عامًا وأنت تنتظر لقاء الله، فلما قال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، سأله: أتدري ما معناها؟ فقال: معناها أني لله عبد، وأني موقوف بين يديه، ومن ثم فإننا لابد لنا من إدراك هذه الحقيقة، وهي أن الإنسان موقوف بين يدي الله ومسؤول عن عمره وعمله، وأن عليه أن يعد للسؤال بين يدي الله جوابه، من خلال مراقبة الله في كل ما يقوم به، وترسيخ قيم الأمانة والصدق في النفوس.


وفي ختام الخطبة وجه الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية رسالة حول أهمية غرس هذه القيم والمعاني في نفوس أبنائنا الطلاب الذي يسيرون في محراب العلم، لكي يعلموا أن الغش محرم شرعًا لما له من أثر سلبي على العقول والفهم، قال النبي ﷺ: "من غشنا فليس منا".

الجامع الأزهر رسائل العقل في الإسلام الإسلام محمد الجندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السباحة

وفاة السباح جون ماجد عقب غرقه بنادي الغابة

نكلا أوزمن

ترامب أبويا.. سيدة تركية ترفع دعوى نسب وتدعي أنها ابنة الرئيس الأمريكي

تومي لي جونز و ابنته

في ظروف غامضة.. العثور على جثة ابنة ممثل أمريكي شهير داخل فندق

مترو الأنفاق

تذاكر المترو| وزارة النقل تنهي جدل زيادة قيمتها.. وهذه أسعارها الحالية

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-1-2026 في مصر

الصلاة على النبي

كيف أصلي على النبي 1000 مرة يوم الجمعة.. داوم على هذه الصيغة

الذهب

سعر الذهب صباح اليوم 2-1-2026

الاهلي والنصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 2-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

وكيل صحة كفر الشيخ

وكيل صحة كفر الشيخ يتفقد المنشآت الطبية الخاصة| صور

قطع مياه الشرب

مياه كفر الشيخ تعلن موعد عودة الخدمة في بعض مناطق بلطيم

اعمال التطوير بالكيلو 4

الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بشوارع حي الزهور بمطروح

بالصور

أنجلينا جولي تزور العريش ومعبر رفح .. صور

انجلينا جولي
انجلينا جولي
انجلينا جولي

حي أول الزقازيق خلال 2025.. رصف وتركيب إنتر لوك بتكلفة 13 مليون جنيه و680 حملة لرفع الإشغالات

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

احذر استخدام المشروبات الغازية لإزالة الصدأ من أطراف بطارية السيارة

بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا
بطارية السيارة والكولا

لماذا لا يمكنك سحب البنزين من السيارات الحديثة بسهولة؟

البنزين
البنزين
البنزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد