إسبانيا تنشر 500 جندي إضافي للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأحد أن إسبانيا ستنشر 500 جندي إضافي لمكافحة حرائق الغابات التي اجتاحت الغابات القاحلة خلال موجة حرّ شديدة استمرت لثلاث ساعات.

جاء قرار إضافة أكثر من 1400 جندي إلى القوات الموجودة بالفعل في مهمة مكافحة حرائق الغابات في الوقت الذي تكافح فيه السلطات لاحتواء حرائق الغابات، لا سيما في منطقة جاليسيا الشمالية الغربية، وتنتظر وصول تعزيزات جوية وُعِدت بها دول أوروبية أخرى، بحسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

وصرح ألفونسو رويدا، رئيس حكومة منطقة جاليسيا الإقليمية، في مؤتمر صحفي مع سانشيز، بأن رجال الإطفاء يتعاملون مع 12 حريقًا كبيرًا في غاليسيا، جميعها بالقرب من مدينة أورينسي.

وقال رويدا: "لا تزال المنازل مهددة، لذا فرضنا إغلاقًا ونقوم بعمليات إخلاء"، وتكافح جاليسيا النيران المشتعلة منذ أكثر من أسبوع.

وأعلنت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية الوطنية (AEMET) أن درجات الحرارة في إسبانيا قد تصل إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) في بعض المناطق يوم الأحد. وأضافت أن أقصى درجة حرارة سُجّلت يوم السبت كانت 44.7 درجة مئوية.