المغنية الإيطالية باوزيني تحيي حفل افتتاح دورة ألعاب ميلانو كورتينا الشتوية

قال منظمون اليوم الجمعة إن المغنية وكاتبة الأغاني الإيطالية لورا باوزيني ستكون من بين أبرز الفنانين المشاركين في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026.

وتُعد باوزيني واحدة من أشهر الفنانين الإيطاليين عالميا، ولها دور بارز في إيصال الموسيقى الإيطالية إلى الجمهور الدولي، وخلال مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، فازت بجائزة جرامي، وخمس جوائز جرامي لاتينية، وجائزة جولدن جلوب، كما رشحت لجائزة الأوسكار.

ويقام حفل افتتاح ألعاب ميلانو كورتينا في السادس من فبراير على ملعب سان سيرو في ميلانو، وسيتضمن عروضا لفنانين عالميين، من بينهم نجمة البوب الأمريكية ماريا كاري.

وأضاف المنظمون في بيان إن باوزيني "تجسد مفهوم الانسجام" وهو الموضوع الرئيسي للحفل، مشيرين إلى أن موسيقاها تمثل نقطة التقاء بين التقاليد والحداثة، وبين الجذور الإيطالية والرؤية العالمية.

وتُقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في ميلانو كورتينا 2026 في مختلف أنحاء شمال إيطاليا، حيث تشمل الفعاليات مدن ميلانو وكورتينا دامبيزو ومناطق في لومباردي وفينيتو وترينتينو ألتو أديجي، خلال الفترة من السادس حتى 22 فبراير.